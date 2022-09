Orkan, ki je Kubo zavil v temo, dosegel Florido

Kubanski operater električnega omrežja je sporočil, da "zaradi izrednih razmer v celotni državi ni napajanja omrežja" . Kot so dodali, naj bi omrežje začelo delovati do srede zjutraj po lokalnem času.

Na Floridi so ukazali evakuacijo 2,5 milijona ljudi, bolj kot močnega vetra se bojijo poplav. Florida ima namreč že več desetletij zakone, po katerih se lahko gradijo le poslopja, ki vzdržijo orkanske vetrove.

Večja nevarnost so poplave in meteorologi opozarjajo, da lahko na obalo udarijo valovi plime, višji od treh metrov. Poleg tega naj bi padlo do 50 centimetrov dežja.

Ian je na Kubo prišel kot orkan tretje kategorije, po premiku v topel Mehiški zaliv pa se je okrepil v orkan četrte stopnje s hitrostjo vetra več kot 130 km/h.