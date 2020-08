Orkan Laura grozi s poplavami na širokem območju Teksasa in Louisiane

Meteorologi pričakujejo, da lahko val plime naraste do šest metrov visoko, kar pomeni, da bo uničil vse pred seboj. Pričakujejo tudi do 38 centimetrov dežja na kvadratni meter, močan veter in težave tja do 322 kilometrov v notranjost od obale.

Celo predsednik ZDA Donald Trump je intenzivno tvital o nevarnosti orkana in pozval ljudi, naj upoštevajo navodila in se umaknejo. Podpredsednik ZDA Mike Pence je orkan omenil v svojem govoru na nacionalni konvenciji republikanske stranke.

Šest metrov visokega vala plime ne bi preživel nihče na njegovi poti, vendar se vseh 600.000 ljudi, ki se jih tiče ukaz o evakuaciji, ni umaknilo. Nekateri nimajo denarja zaradi posledic pandemije novega koronavirusa.