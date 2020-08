Porušene hiše in poplave: v Louisiani 6 smrtnih žrtev orkana Laura

Orkan Laura je v ameriški zvezni državi Louisiana zahteval vsaj šest smrtnih žrtev, med njimi je moški, ki je potonil s svojim čolnom, in 24-letnik, ki se je zadušil doma z ogljikovim monoksidom. V Teksasu pa je umrla brezdomka, ki jo je zadel strel udeleženca spopada med dvema skupinama beguncev pred Lauro. Orkan je sicer povzročil hude poplave, brez elektrike je ostalo 900.000 odjemalcev v Louisiani in Teksasu.

icon-expand Orkan Laura je v Louisiani terjal vsaj 6 smrtnih žrtev. FOTO: AP

Orkan 4. stopnje Laura, ki je v četrtek zjutraj udaril ob obalo Louisiane s hitrostjo vetrov 240 kilometrov na uro, je po uradnih številkah do večera zahteval najmanj šest smrtnih žrtev v Louisiani. Guverner Teksasa Greg Abbott je dejal, da je pravi čudež, da v njegovi državi do četrtka zvečer še niso potrdili nobene žrtve. S tem se ne bi strinjala brezdomka v Austinu, ki jo je zadel strel udeleženca spopada med dvema skupinama beguncev pred Lauro. Prišlo naj bi do prepira med dvema skupinama beguncev z območij pri Mehiškem zalivu, eden je streljal in zadel nič hudega slutečo brezdomko na drugi strani ceste. Sicer pa drugih žrtev orkana do četrtka zvečer niso potrdili, čeprav so bili deli Teksasa pri meji z Louisiano prav tako razdejani.

icon-expand Predsednik Trump prizadetim območjem obljublja pomoč. FOTO: AP

Med žrtvami 24-letnik, ki se je doma zadušil z ogljikovim monoksidom Guverner Louisiane John Bel Edwards je dejal, da dejanski val plime, ki ga je na obalo prinesel orkan, ni bil tako visok, kot so se bali. Napovedovali so šest metrov visokega, dejansko pa je dosegel tam okrog tri metre. Je pa Bell do potrdil šest smrtnih žrtev. Med njimi dekle, na katere hišo je padlo izruvano drevo, moški, ki je potonil s svojim čolnom, in 24-letnik, ki se je zadušil doma z ogljikovim monoksidom iz električnega generatorja. Orkan Laura je povzročil izpad elektrike za skoraj 900.000 odjemalcev v Louisiani in Teksasu, kasneje, ko se je pomaknil na sever v Arkansas, pa za 30.000 odjemalcev tam. Laura je ostala orkan še dolgo časa po prihodu na kopno in se je umirila v tropsko nevihto šele v četrtek zvečer.

icon-expand Močan veter je podiral drevesa in odkrival strehe. FOTO: AP