Orkan Melissa terjal 30 življenj na Haitiju in 19 na Jamajki

Orkan Melissa je v torek dosegel Jamajko s hitrostjo 295 km/h. Da so po orkanu številna območja poravnana s tlemi, je dejala jamajška ministrica za informiranje Dana Morris Dixon.

Velik del otoka je ostal brez elektrike, ljudje poskušajo rešiti poškodovane domove in imetje iz poplavljene vode in blata. Nekateri deli države so že več dni brez vode, primanjkuje tudi hrane.

Pomoč je že na poti, glavno letališče v jamajški prestolnici Kingston znova normalno deluje, vendar pa manjša regionalna letališča, od katerih se nekatera nahajajo v bližini krajev, kjer je humanitarna pomoč najbolj potrebna, ostajajo le delno delujoča.