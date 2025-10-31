Svetli način
Tujina

Orkan Melissa terjal 30 življenj na Haitiju in 19 na Jamajki

Kingston, 31. 10. 2025 09.51 | Posodobljeno pred 39 minutami

Najmanj 19 ljudi je umrlo na Jamajki zaradi orkana Melissa, je dejala ministrica za informiranje Dana Morris Dixon, medtem ko se nadaljujejo iskalna in reševalna prizadevanja, oblasti pa poskušajo dostaviti pomoč na najbolj prizadeta območja. 30 ljudi je zaradi orkana umrlo na Haitiju.

Orkan Melissa je v torek dosegel Jamajko s hitrostjo 295 km/h. Da so po orkanu številna območja poravnana s tlemi, je dejala jamajška ministrica za informiranje Dana Morris Dixon.

Velik del otoka je ostal brez elektrike, ljudje poskušajo rešiti poškodovane domove in imetje iz poplavljene vode in blata. Nekateri deli države so že več dni brez vode, primanjkuje tudi hrane.

Pomoč je že na poti, glavno letališče v jamajški prestolnici Kingston znova normalno deluje, vendar pa manjša regionalna letališča, od katerih se nekatera nahajajo v bližini krajev, kjer je humanitarna pomoč najbolj potrebna, ostajajo le delno delujoča.

Humanitarne organizacije in vojska nujno potrebne zaloge iz Kingstona zato dostavljajo po cestah, mnoge pa so ponekod neprevozne. Satelitski posnetki kažejo, da je orkan uničil skoraj vse stavbe v nekaterih jamajških vaseh.

Na Haitiju je veliko žrtev neurja umrlo, ko se je v Petit-Goaveu razlila reka. Okoli 15.000 ljudi je bivalo v več kot 120 zavetiščih na Haitiju, je povedal začasni koordinator ZN za Haiti Gregoire Goodstein.

Na Kubi je bilo med orkanom več kot 3 milijone ljudi izpostavljenih smrtno nevarnim razmeram, 735.000 ljudi pa je bilo evakuiranih, je dodal stalni koordinator ZN za Kubo Francisco Pichon.

Na Kubi doslej niso poročali o smrtnih žrtvah, vendar je bilo zaradi poplav in zemeljskih plazov izoliranih skoraj 240 skupnosti, so sporočile kubanske oblasti.

Vlade, humanitarne organizacije in posamezniki po vsem svetu obljubljajo podporo državam, ki jih je nevihta najbolj prizadela.

