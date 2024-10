Orkan Milton udaril na obalo Floride, evakuirali okrog pet milijonov ljudi

Orkan Milton je malce pred 3. uro zjutraj po srednjeevropskem času udaril na obalo Floride pri južnem predmestju Sarasote Siesta Key, je poročal ameriški Nacionalni center za orkane. Milton je na obalo prišel kot orkan 3. kategorije s hitrostjo vetra malce nad 200 kilometrov na uro in se bo pomikal naprej čez Florido do Atlantskega oceana.

OGLAS

Iz ogroženih območij osrednje Floride so evakuirali okrog pet milijonov ljudi, nekateri pa so se zatekli v zavetišča, kjer bodo ostali do konca neurja. Oblasti pričakujejo okrog štiri metre visoke valove plime, močan veter, poplave in veliko gmotno škodo.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP





Orkan Milton icon-picture-layer-2 1 / 4

Milton je na Florido udaril dva tedna po orkanu Helene, ki se je pomikal potem naprej čez še pet ameriških zveznih držav in povzročil hude poplave in zahteval več kot 200 življenj.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Malce pred prihodom Miltona na obalo so na številnih območjih osrednje in južne Floride izbruhnili orkani. Našteli so jih okrog 160, lokalni mediji pa poročajo, da je bilo v okrožju St. Lucie na zahodni obali Floride tudi več smrtnih žrtev. Skoraj nemudoma ob prihodu Miltona na kopno je brez elektrike ostalo več kot milijon odjemalcev, je poročala spletna stran PowerOutage.us, ki spremlja tovrstne podatke. Kasneje je številka narasla na več kot milijon in pol. Največ izpadov elektrike je bilo v okrožju Sarasota, kjer je orkan prišel na kopno.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči