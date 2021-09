Teksas in Louisiano ogroža orkan Nicholas: zaprli šole, grozijo poplave

Zaradi bližajočega se orkana so zaprli šole, guverner Teksasa Greg Abbott pa je izdal opozorilo za celotno območje te ameriške zvezne države ob Mehiškem zalivu.

Še vedno okrevajo po orkanu Ida

Izredne razmere so v pričakovanju Nicholasa razglasili tudi v Louisiani, ki še vedno okreva po orkanu Ida in kjer je 120.000 odjemalcev še vedno brez električne energije. Ida je 5. najmočnejši orkan v zgodovini ZDA Ida, ki je prizadel Louisiano z vetrovi s hitrostjo do 240 kilometrov na uro. Zatem je oslabel, a je v sredo razdejal še nekaj držav severovzhoda ZDA.

Nicholas je drugi orkan v dveh tednih, ki grozi ameriški obali v Mehiškem zalivu, potem ko je konec avgusta Louisiano opustošil orkan Ida, ki je zahteval več kot 25 življenj.