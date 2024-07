Orkan Beryl pustoši po Karibih, škoda je ogromna

Medtem ko je pri nas šele dobro začelo poletje in vročina, pa se prebivalci Karibov soočajo s povsem drugimi vremenskimi razmerami. Grozi jim namreč Beryl, ki je prerastel v orkan pete kategorije. Orkan je že dosegel Grenado, poplavil ulice in poškodoval hiše, zdaj pa se je usmeril še proti Jamajki.

Orkan Beryl, ki je svojo pot sprva začel kot orkan četrte kategorije, se je v ponedeljek pozno zvečer, potem ko je z uničujočim vetrom in nevihto, odtrgal vrata, okna in strehe hiš na jugovzhodu Karibov, okrepil na orkan pete kategorije, piše AP. Kot prvi orkan letos, še v kategoriji štiri, je sprva dosegel kopno na otoku Carriacou v Grenadi, pozno zvečer pa je Nacionalni center za orkane v Miamiju sporočil, da so se vetrovi okrepili na 260 kilometrov na uro. Zaenkrat je znano, da je umrla ena oseba, o morebitnih drugih žrtvah pa še ni podatkov, saj še ni znana ocena škode. Kot je povedal grenadski premier Dickon Mitchell, so zaznali veliko škode, komunikacije pa so bile prekinjene. Podrta drevesa, daljnovodi na cestah, na pašnikih pa mrtve krave. To je izkupiček uničujočega orkana zaenkrat. Mnogi so ostali brez strehe nad glavo, veliko lokalnih trgovin in stavb je zalila voda.

icon-expand FOTO: AP

icon-expand FOTO: AP

Carriacou in okoliški otoki so opustošeni, je povedal Terrence Walters, grenadski nacionalni koordinator za naravne nesreče, ki bo tudi sam odpotoval tja, da oceni razmere, takoj ko bo varno. Kot je dodal, je bila poškodovana tudi streha bolnišnice, bolnike pa so morali evakuirati v nižja nadstropja. "Obstaja verjetnost še večje škode," je dejal. "Nimamo druge izbire, kot da še naprej molimo." A najhujšega še ni konec. Beryl je v ponedeljek sicer še vedno pustošil po jugovzhodnih Karibih, vendar je že začel usmerjati proti Jamajki in mehiškemu polotoku Jukatan. Za Jamajko tako že velja opozorilo pred orkanom, za južno obalo Hispaniole, otoka, ki si ga delita Haiti in Dominikanska republika, pa opozorilo pred tropsko nevihto. V sredo naj bi orkan dosegel Jamajko. Tako močnega orkana kot je Beryl, domačini ne pomnijo od orkana Ivan pred 20 leti, ki je močno prizadel jugovzhodne Karibe, v Grenadi pa je umrlo več deset ljudi.

