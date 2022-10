Orkan Roslyn dosegel Mehiko kot nevihta tretje stopnje

V nedeljo zjutraj je orkan Roslyn prizadel zahodni del osrednje Mehike in v delih države povzročil močno neurje in poplave. Kopno je orkan dosegel okoli 7.30 po srednjeevropskem času blizu Santa Cruza v severni državi Nayarit. Po navedbah Nacionalnega centra za orkane, ki ima sedež v Miamiju, so zabeležili vetrove s hitrostjo 193 km/h.