Orkan Sally povzročil poplave, brez elektrike ostalo pol milijona ljudi

Do večera je orkan, ki je prišel na kopno kot orkan 2. kategorije s hitrostjo vetrov do 165 kilometrov na uro, malce pospešil hitrost premikanja proti severu na 11 kilometrov na uro, hitrost vetrov pa se je unesla na 95 kilometrov na uro.

Večjo težavo predstavlja deževje, ki je že povzročilo velike poplave in med drugim zalilo floridsko mesto Pensacola z meter globoko vodo. Ulice mesta, ki gosti slavno letalsko bazo mornariških sil ZDA, so podobne rekam z brzicami, reševalci pa imajo polne roke dela tako na jugu Alabame kot na severozahodu Floride.

Poplave so najhujše na območju od Pensacole do Mobila v Alabami, kjer živi okrog milijon ljudi. Voda je deloma porušila most Three Mile pri Pensacoli, kjer je plima potapljala čolne in jahte, uvodoma pa je brez elektrike na prizadetem območju ostalo pol milijona ljudi.

Reševalci rešujejo ljudi s streh in dreves, na ulicah pa so poleg poplavljenih avtomobilov tudi čolni, ki jih je naneslo z obale. Težave so tudi v Louisiani, ki jo je 27. avgusta prizadel orkan Laura, in v Mississippiju, vendar manjše kot v Alabami in na Floridi.