Orkan Sally z vetrovi do 165 kilometrov na uro dosegel kopno v Alabami

Ameriški predsednik Donald Trump je prebivalce tako Alabame kot tudi Louisiane in Mississippija pozval k čim večji previdnosti, a obenem zagotovil, da je vse pod nadzorom. Vremenoslovci in oblasti še naprej pozivajo ljudi, naj se pripravijo na najslabše.

Orkan Sally je v zvezni državi Alabama na jugovzhodu ZDA dosegel kopno. Kot orkan druge stopnje od petih je s sabo prinesel veter s hitrostjo do 165 kilometrov na uro, je sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC). Posvaril je pred možnostjo obsežnih poplav, količina padavin bi na določenih območjih lahko dosegla 500 milimetrov.

Približno 75.000 gospodinjstev v Alabami in na Floridi je že v torek zvečer ostalo brez elektrike, posnetki na družbenih omrežjih pa so prikazovali območja, ki so bila delno že poplavljena.

Med ogroženimi območji je tudi Louisiana, kjer še niso odpravili posledic divjanja orkana Laura, ki je pred dvema tednoma terjal življenja najmanj desetih ljudi, še štirje pa so umrli v sosednjem Teksasu.