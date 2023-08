Orkan Idalia grozi Kubi in Floridi, v teku evakuacije prebivalcev

"Idalia je postala orkan. Pričakovati je, da se bo pred prihodom na kopno v sredo hitro okrepila v izjemno nevaren orkan," je danes sporočil ameriški nacionalni center za orkane (NHC).

Pred tem je center v ponedeljek poročal, da tropska nevihta Idalia potuje s hitrostjo osem kilometrov na uro, njeni najmočnejši stalni vetrovi pa dosegajo hitrost do 112 kilometrov na uro. To, da je nevihta danes prerasla v orkan, pa pomeni, da so njeni stalni vetrovi že dosegli hitrost 120 kilometrov na uro ali več, poroča britanski BBC.