Orkani od A do W: poimenovanja, kategorije in kateri so bili najhujši?

Orkan Ian je potem, ko se je "napojil" v toplem Karibskem morju, silovito treščil ob obalo Floride. Ni dosegel napovedane pete stopnje, a je bil vseeno na njenem pragu. Kaj to pomeni, kateri orkani so bili v zgodovini najhujši in kako dobijo svoja poimenovanja? Od Iana, do Andrewa in tudi najznamenitejše Katrine. Njihovo moč določa Saffir-Simpsonova lestvica, ki temelji na trajni hitrosti vetra orkana, ocenjuje pa tudi potencialno materialno škodo.

V zadnjem tednu in pol sta Karibe prizadela dva velika orkana. Najprej Fiona, zdaj pa še Ian. Najvišja stopnja Saffir-Simpsonove lestvice orkanskih vetrov je pet, temelji pa na trajni hitrosti vetra orkana. Tako ne upošteva drugih potencialnih smrtonosnih nevarnosti, kot so nevihtni valovi, padavine, poplave in tornadi. Tisti orkani, ki dosežejo stopnjo tri na lestvici ali višjo, veljajo za velike orkane, saj predstavljajo veliko nevarnost za življenja, povzročijo pa lahko tudi ogromno materialno škodo. A previdnost zahtevajo tudi nevihte kategorije ena in dva, ki so prav tako še vedno nevarne.

V zahodnem Severnem Pacifiku se izraz "super tajfun" uporablja za tropske ciklone s trajnimi vetrovi, ki presegajo hitrost 241 kilometrov na uro.

V orkanu prve kategorije vetrovi dosegajo 119 do 153 kilometrov na uro. V tej kategoriji lahko vetrovi povzročijo nekaj škode, poškodujejo lahko strehe hiš, skodle, vinilne obloge, žlebove. Prav tako lahko privedejo do vetroloma, obsežne poškodbe daljnovodov in stebrov pa lahko povzročijo izpade električne energije, ki lahko trajajo tudi do nekaj dni, razlaga ameriška državna meteorološka služba.

icon-expand Orkan Ian pri Floridi FOTO: AP

Vetrovi bodo v orkanu, ki se bo uvrstil v kategorijo višje, dosegli med 154 in 177 kilometri na uro. Škoda je lahko tu večja, prav tako je lahko daljša tudi izguba električne energije. Orkan tretje kategorije je lahko še bolj uničujoč. Vetrovi v njem dosegajo 178 do 208 kilometrov na uro, ti pa lahko večjo škodo povzročijo tudi na dobro zgrajenih hišah. Elektrike in vode lahko ne bo na voljo tudi nekaj tednov po tem, ko nevihta mine. Katastrofalno škodo pa lahko povzroči orkan četrte stopnje, v slednjo kategorijo se uvršča tudi orkan Ian, ki je sicer že na pragu pete stopnje. Vetrovi v njem dosegajo med 209 do 251 kilometrov na uro, ti pa lahko dobro zgrajenim hišam povzročijo resno škodo. Kot opozarja ameriška meteorološka družba lahko namreč hiše izgubijo večino strešne konstrukcije ter tudi nekatere zunanje stene. Prav tako bo lahko polomljenih ali izruvanih večina dreves, drogovi pa podrti. "Podrta drevesa in drogovi lahko izolirali stanovanjska območja. Izpadi električne energije pa lahko trajali več tednov, morda tudi mesecev," so zapisali na svoji spletni strani. Opozarjajo, da je večji del območja lahko to obdobje tudi nenaseljen. V najvišjo kategorijo pa spadajo tisti orkani, katerih vetrovi dosegajo 252 kilometrov na uro ali več. Posledično, bo seveda tudi škoda veliko hujša. Najhujši, najbolj smrtonosni in najbolj uničujoči za Florido Kateri pa so bili najbolj smrtonosni in uničujoči orkani, ki so Florido prizadeli v zadnjih letih? Leta 2005 je orkan Katrina sicer potoval čez južno konico Floride, a največ smrti in uničenja je povzročil v New Orleansu. Katrina še danes velja za najsmrtonosnejši in tudi najdražji orkan v moderni zgodovini ZDA, poroča Reuters. A če izpustimo Katrino, je bil najdražji orkan v zgodovini Floride orkan Irma. Skupna škoda v ZDA zaradi orkana je bila ocenjena na dobrih 51 milijard evrov, v orkanu pa je neposredno umrlo sedem, posredno pa 80 oseb, poroča Nacionalni center za orkane. Orkan Andrew, ki je po Floridi pustošil leta 1992, je medtem neposredno ubil 15 ljudi, še več deset jih je umrlo posredno. Sodil je v najvišjo kategorijo orkanov, vetrovi pa so v njem pihali s hitrostjo 270 kilometrov na uro, kar je v zvezni državi povzročilo za dobrih 25 milijard evrov škode. Andrew veljal za "najdražjo" nevihto v zgodovini ZDA, dokler se ZDA ni soočil s Katrino. Tudi orkan Charley je bil nepričakovano močan in je izjemno hitro dosegel četrto kategorijo. Leta 2004 je trčil ob otok Caya Costa, nato pa še ob obalo Floride. V neurju je neposredno umrlo devet oseb, po ocenah državne meteorološke službe za orkane pa je s seboj "odnesel" tudi skoraj sedem milijard evrov.

Število smrtnih žrtev orkana Wilma, ki je pustošil leta 2015 je bilo na srečo nizko. Zaradi orkana, ki je po svoji moči dosegel četrto kategorijo, je namreč neposredno umrlo pet oseb. Kljub temu pa je bila premoženjska škoda orkana še posebej visoka - ocenjena je na dobrih 21 milijard evrov v ZDA. Wilma je pustošila tudi po južnem delu zvezne države in povzročala sunke vetra s hitrostjo več kot 161 kilometrov na uro. Še veliko več škode pa je leta 2017 povzročila Irma. Ta je bila edinstvena tudi zaradi svoje velikosti in počasnega gibanja, kar je še poslabšalo posledice uničujočih vetrov in padavin. Brez elektrike je ostalo kar 6,5 milijona odjemalcev v zvezni državi, povzročil pa je za dobrih 51 milijard evrov materialne škode. Zaradi orkana je neposredno umrlo sedem oseb, posredno pa 80. Najmočnejši orkan v zgodovini Floride Panhandle pa je bil po podatkih Nacionalne meteorološke službe Michael. Orkan pete stopnje je leta 2018 povzročil katastrofalno škodo, zlasti na območjih Panama City Beach in Mexico Beach. Skupaj naj bi v njem neposredno umrlo osem oseb, sedem na Floridi in ena v Georgii. Ob tem pa naj bi posredno umrlo še 43 ljudi. Od A do W in vse do grških črk Sistem za poimenovanje orkanov v Atlantskem oceanu obstaja vse od leta 1953. Imena orkanov, ki se pojavijo tekom leta, si sledijo po abecednem vrstnem redu, pri čemer so izpuščene "težke" črke Q, U, X, Y in Z. Prvih petindvajset let so orkani in tropske nevihte nosili izključno ženska imena, deloma se je to ohranilo zaradi mornarjev, ki so ladje poimenovali po ženskem spolu. Nato pa so leta 1979 orkane začeli poimenovati tudi z moškimi imeni. Sezona orkanov 2022 pa je že prinesla Alexa in nato Bonnie ter na koncu Gastona in Hermiono, in če pridemo do enaindvajsete nevihte, bo imel ime Walter.

Tropske nevihte (orkani) za leto 2022: - Alex - Bonnie - Colin - Danielle - Earl - Fiona - Gaston - Hermine - Ian - Julia - Karl - Lisa - Martin - Nicole - Owen - Paula - Richard - Shary - Tobias - Virginie - Walter