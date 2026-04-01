Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Rdeči alarm: na Krku sunki do 172 km/h, na Rabu celo 192

Reka, 01. 04. 2026 11.11 pred 27 dnevi 2 min branja 34

Avtor:
M.S. M.P.
Burja Rab

Hrvaški meteorološki zavod je zaradi orkanske burje izdal najvišje, rdeče vremensko opozorilo za območje Splita in Reke. Najmočnejše sunke so zjutraj zabeležili na Krškem mostu, kjer je hitrost vetra dosegla kar 172 kilometrov na uro. Medtem so na Rabu sunki dosegli celo 192 kilometrov na uro. Še vedno pa ostaja zaprt Paški most, prav tako so prekinjene vse trajektne povezave z otokom.

Po besedah hrvaškega meteorologa Igorja Lisca iz reškega meteorološkega urada čez dan pričakujejo še močnejše sunke vetra, poroča Net.hr.

Na območju Krškega mosta so sunki burje dosegali 172 kilometrov na uro, zaradi česar je bil most več ur zaprt za ves promet. Kasneje so ga deloma sprostili, a so po incidentu, ko je kljub prepovedi čezenj zapeljal kombi s kamp prikolico, ki jo je veter nevarno nagnil čez most, most ponovno zaprli za ves promet.

Medtem je ekipa portala Neverin na Mišnjaku na otoku Rabu z ročnim anemometrom izmerila hitrost celo 192 kilometrov nauro.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Močna burja bo vztrajala ves dan in še v četrtek zjutraj, nato pa se bo postopoma umirila. Gasilci Primorsko-goranske županije so ponoči na območju Reke zabeležili več manjših intervencij, predvsem so odstranjevali podrta drevesa s cest. Dopoldne se je število klicev občanov povečalo, zato tekom dneva pričakujejo več intervencij.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Močni sunki burje so porušili tudi cestninsko hišico pri kliničnem centru na reškem Sušaku, poškodovanih ni bilo. Trenutno na tem območju promet poteka po enem voznem pasu, popravila so predvidena po umiritvi razmer.

Prebivalci Paga so trenutno odrezani od celine, trajektne povezave so prekinjene, zaprt je tudi most.
FOTO: Shutterstock

Državni hidrometeorološki zavod je že včeraj izdal opozorilo o zelo nevarnih vremenskih razmerah na območju Kvarnerja, Velebitskega kanala in dela Dalmacije. Za omenjena območja velja rdeče opozorilo, občane pa pozivajo, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih.

Zaradi burje je zaprt Paški most, prav tako so prekinjene vse trajektne povezave z otokom Pagom. 

Nekaj ur je bil zaprt tudi Krški most. Zdaj so promet deloma sprostili, še vedno pa je v veljavi prepoved za dvonadstropne avtobuse, avtodome, motorje, dostavna vozila in vozila s pokritimi tovornimi prostori. 

Arso je medtem za Primorsko izdal oranžno vremensko opozorilo. Kot napovedujejo, bo burja danes v najmočnejših sunkih ponekod presegala hitrost 100 km/h.

hrvaška veter krk vreme
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI34

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Prototip
01. 04. 2026 19.10
Mene že brisača čaka,upam,da jo ni odpihnilo,,,,
Odgovori
+1
3 2
mackon08
01. 04. 2026 19.08
Se ne sekiram koliko piha na Krku, kerr me tam itak videli bodo.
Odgovori
-3
1 4
Panter 63
01. 04. 2026 19.25
Kaj pa po tem bereš takšne članke. In prav je tako da te ne bo tam. Bodi prepričan da nobeden ni spustil solzo zaradi tega. Ti si ptič kateri se vrača z dopusta na račun nas davkoplačevalcev. Izredno pomembna novica da te ne bo tam.
Odgovori
+3
4 1
Slash
01. 04. 2026 18.04
V Wajdušni pri 192 perilo obešajo. Menda...
Odgovori
+2
4 2
ReAnDa
01. 04. 2026 20.03
...in ko obesijo zadnje, že takoj začnejo pobirat...
Odgovori
+2
2 0
Delavec_Slo
01. 04. 2026 17.37
In kake veze ima to s so venijo, v Stuttgartu tudi piha!
Odgovori
-2
3 5
Panter 63
01. 04. 2026 19.26
Butalec, članek je pod to rubriko tujina. Kaj tebi lopatar ni jasno?
Odgovori
+4
4 0
jedupančpil
01. 04. 2026 20.13
eni ste pa res zahojeni v tri mile ......
Odgovori
+2
2 0
JApajaDAja
01. 04. 2026 17.24
baje piha tako močno ,da otroke iz četrtega razreda vrača nazaj v tretji....je zapisal nekdo na Xu....
Odgovori
+3
4 1
periot22
01. 04. 2026 14.40
Nepomembno za Slovenijo, veter obstaja že milijarde let!!!!
Odgovori
+6
9 3
Kameleon Kiddo
01. 04. 2026 13.22
Stajje ja tak dalec in resno ,da je vsakannovica danes tukaj kandidat za prvoaprilsko šalo. Kar pa niti najmanj ni več smešno.
Odgovori
-2
1 3
tom74
01. 04. 2026 14.42
res
Odgovori
0 0
graf
01. 04. 2026 12.59
tut na Dolenjskem ne piha kaj dosti manj ...
Odgovori
+6
6 0
Prelepa Soča
01. 04. 2026 13.37
Enako v Posočju.
Odgovori
+3
3 0
galeon
01. 04. 2026 12.47
Na istem mestu kot zmeraj kadar piha burja. Nič novega napisanega.
Odgovori
+3
5 2
Potouceni kramoh
01. 04. 2026 12.19
Krk je naš.Tko kot Trst.In Istra tut hahaha
Odgovori
+6
6 0
Kameleon Kiddo
01. 04. 2026 13.24
Amen. Meja jenna mirni vse ostalo je pravljica
Odgovori
+1
1 0
ne rabimo predsednika
01. 04. 2026 16.33
pahorju povej to, mi vemo
Odgovori
+2
2 0
Burtonnn
01. 04. 2026 17.23
Vse do Neretve, ne, do Boke Kotorske, ops do Albanije!
Odgovori
0 0
Panter 63
01. 04. 2026 19.27
In po tem se komentator delavec šlo vpraša zakaj ni arbitraža rešena.
Odgovori
+1
1 0
športnik66
01. 04. 2026 11.32
Vsekakor novica, ki zanima ca 10.000 slovenskih družin, ki imajo nepremičnino na otoku Krk ali pa plovilo v marini. Vsekakor bomo za praznike dol. Do takrat se bo veter že umiril in bo prijetnih 22 C na sončku. Fovšeritni Slovenceljni bodo pa doma negativne komentarje pod vsako objavo pisali... 😂
Odgovori
+10
17 7
Teleport
01. 04. 2026 11.53
Res sem ti fovs, da greš na en beden krk
Odgovori
-4
5 9
Panter 63
01. 04. 2026 12.34
On gre na beden Krk, kam pa ti? Verjetno v mestno grapo, če bi imel malo več kakor za burek bi ti mogoče šol nekam.
Odgovori
+1
5 4
robica03
01. 04. 2026 11.30
Pri nas v Ajdovščini, pri tem vetru začnemo zapirati okna.
Odgovori
+7
9 2
krjola
01. 04. 2026 11.26
kaj imamo mi s tem?
Odgovori
-6
2 8
MESE?AR
01. 04. 2026 11.32
Mogoče kdo hoče potovati tja ali pa je tam blokiran ...
Odgovori
+5
6 1
Wolfman
01. 04. 2026 11.25
Ja kdo ša še zahaja v ta prenaseljen otok?
Odgovori
-5
3 8
Panter 63
01. 04. 2026 12.35
Kaj misli kdo? Ti že ne, nimaš za burek.
Odgovori
+4
5 1
krjola
01. 04. 2026 11.20
a ni bolj pomembnih novic, ki se tičejo SLovenije trenutno?
Odgovori
-5
5 10
Stajerc22
01. 04. 2026 11.17
A so dobili alarm? :D Zadnjic smo dobili alarm kot da bo konec sveta.
Odgovori
-7
2 9
MESE?AR
01. 04. 2026 11.33
Enim na Gorenjskem je bilo tako....
Odgovori
+7
7 0
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1677