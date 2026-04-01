Rdeči alarm: na Krku sunki do 172 km/h, na Rabu celo 192

Na območju Krškega mosta so sunki burje dosegali 172 kilometrov na uro, zaradi česar je bil most več ur zaprt za ves promet. Kasneje so ga deloma sprostili, a so po incidentu, ko je kljub prepovedi čezenj zapeljal kombi s kamp prikolico, ki jo je veter nevarno nagnil čez most, most ponovno zaprli za ves promet.

Po besedah hrvaškega meteorologa Igorja Lisca iz reškega meteorološkega urada čez dan pričakujejo še močnejše sunke vetra, poroča Net.hr .

Medtem je ekipa portala Neverin na Mišnjaku na otoku Rabu z ročnim anemometrom izmerila hitrost celo 192 kilometrov nauro.

Močna burja bo vztrajala ves dan in še v četrtek zjutraj, nato pa se bo postopoma umirila. Gasilci Primorsko-goranske županije so ponoči na območju Reke zabeležili več manjših intervencij, predvsem so odstranjevali podrta drevesa s cest. Dopoldne se je število klicev občanov povečalo, zato tekom dneva pričakujejo več intervencij.

Močni sunki burje so porušili tudi cestninsko hišico pri kliničnem centru na reškem Sušaku, poškodovanih ni bilo. Trenutno na tem območju promet poteka po enem voznem pasu, popravila so predvidena po umiritvi razmer.

Prebivalci Paga so trenutno odrezani od celine, trajektne povezave so prekinjene, zaprt je tudi most.

Državni hidrometeorološki zavod je že včeraj izdal opozorilo o zelo nevarnih vremenskih razmerah na območju Kvarnerja, Velebitskega kanala in dela Dalmacije. Za omenjena območja velja rdeče opozorilo, občane pa pozivajo, naj se na pot odpravijo le v nujnih primerih.

Zaradi burje je zaprt Paški most, prav tako so prekinjene vse trajektne povezave z otokom Pagom.

Nekaj ur je bil zaprt tudi Krški most. Zdaj so promet deloma sprostili, še vedno pa je v veljavi prepoved za dvonadstropne avtobuse, avtodome, motorje, dostavna vozila in vozila s pokritimi tovornimi prostori.