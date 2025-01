Orkanski veter blokiral Dalmacijo: otroci obtičali na trajektu, potniki preživeli noč na avtobusih

Zaradi močnega vetra so na Hrvaškem do nadaljnjega zaprte številne ceste iz notranjosti proti Dalmaciji in obratno. Številni potniki so obtičali na počivališču in so noč preživeli na avtobusih. Od nedelje so prekinjene tudi vse katamaranske in trajektne linije na območju Splita in Makarske. Na enem od trajektov so noč preživeli otroci iz Sarajeva.