Orkanski veter na Krškem mostu prevrnil avtodom, dve osebi poškodovani

Marsikje na Hrvaškem vladajo prave zimske razmere. Številni odseki avtocest so zasneženi, regionalne ceste so ponekod težko prevozne. Težave v prometu ob tem povzroča tudi burja. Zaradi nje je na primer za ves promet zaprt tudi Krški most. In medtem ko so številni čakali, da pristojni omejitev sprostijo, se je na tamkajšnjem parkirišču zgodila nesreča. Orkanski veter je namreč prevrnil avtodom italijanskih turistov, dva sta se ob tem poškodovala.

Kot poroča Net.hr, je orkanski veter, ki pustoši na več območjih Hrvaške, na Krškem mostu prevrnil avtodom italijanskih državljanov, ki so na parkirišču čakali, da pristojni sprostijo omejitev prometa zaradi viharne burje.

V dogodku sta bila poškodovana dva Italijana, ki so ju prepeljali v bolnišnični center Reka, so potrdili na Policijski upravi Primorsko-goranske županije. Kako resne so poškodbe, za zdaj še ni znano. V teku je preiskava dogodka. Bralec je za hrvaški portal povedal, da je veter tako močan, da "dviguje tudi njihov avtomobil".

Zaradi viharnega vetra je avtocesta A1 med križiščema Sveti Rok in Posedarje zaprta za ves promet (obvozi po državnih cestah DC50 in DC27 Gračac-Obrovac-Karin so mogoči le za osebna vozila, za ostale skupine, razen za tovornjake s priklopniki in vlačilce, pa je obvoz DC1 in DC59 preko Knina in Kistanja). Zaprta je tudi Jadranska magistrala (DC8) med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno. Zaprta sta tudi mostova na Krku in Pagu ter županijska cesta Sveti Juraj - Krasno. Marsikje na Hrvaškem danes vladajo prave zimske razmere, opozarja tudi Meteoinfo Slovenija. Številni odseki avtocest so zasneženi, regionalne ceste so ponekod težko prevozne.

