Tujina

Orkanski veter na Krškem mostu prevrnil avtodom, dve osebi poškodovani

Krk, 22. 11. 2025 11.33 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.P.
Komentarji
17

Marsikje na Hrvaškem vladajo prave zimske razmere. Številni odseki avtocest so zasneženi, regionalne ceste so ponekod težko prevozne. Težave v prometu ob tem povzroča tudi burja. Zaradi nje je na primer za ves promet zaprt tudi Krški most. In medtem ko so številni čakali, da pristojni omejitev sprostijo, se je na tamkajšnjem parkirišču zgodila nesreča. Orkanski veter je namreč prevrnil avtodom italijanskih turistov, dva sta se ob tem poškodovala.

Kot poroča Net.hr, je orkanski veter, ki pustoši na več območjih Hrvaške, na Krškem mostu prevrnil avtodom italijanskih državljanov, ki so na parkirišču čakali, da pristojni sprostijo omejitev prometa zaradi viharne burje.

Nesreča na Krškem mostu
Nesreča na Krškem mostu FOTO: Bralec Net.hr

V dogodku sta bila poškodovana dva Italijana, ki so ju prepeljali v bolnišnični center Reka, so potrdili na Policijski upravi Primorsko-goranske županije. Kako resne so poškodbe, za zdaj še ni znano. V teku je preiskava dogodka.

Bralec je za hrvaški portal povedal, da je veter tako močan, da "dviguje tudi njihov avtomobil".

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Zaradi viharnega vetra je avtocesta A1 med križiščema Sveti Rok in Posedarje zaprta za ves promet (obvozi po državnih cestah DC50 in DC27 Gračac-Obrovac-Karin so mogoči le za osebna vozila, za ostale skupine, razen za tovornjake s priklopniki in vlačilce, pa je obvoz DC1 in DC59 preko Knina in Kistanja).

Zaprta je tudi Jadranska magistrala (DC8) med Senjem in Sveto Marijo Magdaleno. Zaprta sta tudi mostova na Krku in Pagu ter županijska cesta Sveti Juraj - Krasno.

Marsikje na Hrvaškem danes vladajo prave zimske razmere, opozarja tudi Meteoinfo Slovenija. Številni odseki avtocest so zasneženi, regionalne ceste so ponekod težko prevozne.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Hrvaške avtoceste poročajo, da sneži v Liki, Gorskem kotarju, osrednji in severozahodni Hrvaški, Slavoniji in Dalmatinski zagori. Ceste so v večjem delu države mokre ali vlažne in spolzke, zaradi nizkih temperatur pa je možna poledica, zlasti na mostovih, nadvozih in viaduktih v notranjosti.

Jutranja temperatura je bila med -4 in 0 stopinj Celzija, na Jadranu od štiri na severu do 10 stopinj Celzija na jugu. Temperatura se čez dan ne bo bistveno spremenila. Najvišje temperature bodo po napovedih dosegle od ene do treh stopinj Celzija.

Večinoma se bo nadaljevalo tudi sneženje - tako v nižinah kot v bližnjih gorah bo hladno in vetrovno z zmernim severnim vetrom.

KOMENTARJI (17)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
vivian v.
22. 11. 2025 12.53
To nikakor ni fotografirano na mostu na Krk in takšni dogodki niso nič novega ob takšni burji. Popolnoma nepotrebno je delati takšno zgago okrog tega. V takšnih dneh se ne sprehajamo na Lungo mare v Opatiji, ker smo se takšnim situacijam že zdavnaj prilagodili.
ODGOVORI
0 0
mackon08
22. 11. 2025 12.51
+1
Sami so si krivi, morali bi avtodom postaviti tako, da bi stal z dolžino v smeri vetra.
ODGOVORI
1 0
M_teoretik
22. 11. 2025 12.44
Kako, ZA dotični kamion niso napovedal, da se bo ZAobrnil!?
ODGOVORI
0 0
jaro77
22. 11. 2025 12.42
+1
smo že dosti prekruzal po evropi z avtodomi, zato lahko rečem,da eni so res brihtni...v ita. nas je tolk guncal,da smo sred noči predtavli kombi v veter....no še ene parim je hitro potegnilo zakaj to počnemo in so še sami naredili enako...ostali pa cakali da pride sunek v bok.... v močnem vertru ga vedno parkiraš tako,da je veter v sprednji ali zadnji konec in ni šans da te obrne,razen če je res tornado
ODGOVORI
1 0
Delavec_Slo
22. 11. 2025 12.41
+4
IN KAKE VEZE IMA TOLE S SLOVENIJO, HRVAT PRDNE, EVO VE CELA SLOVENIJA- VI NISTE N...NI!
ODGOVORI
6 2
kokicas
22. 11. 2025 12.41
+3
Z vetrom ni šale niti v sloveniji v vipavski dolini. Parkiran je bik tako da je veter pihal v stranico in ne diretkno v njega in je še parkiranega prevrnilo. Veter je zmožen marsičesa
ODGOVORI
3 0
medŠihtom
22. 11. 2025 12.40
+7
krški most, to je nekje pri krškem al kje ?
ODGOVORI
7 0
galeon
22. 11. 2025 12.22
+1
Star italjanček šel odkrivat toplo vodo v vetru.
ODGOVORI
5 4
9876543
22. 11. 2025 12.21
+1
Ko ni pri nas novic, pa malce od sosedov skopiraš.
ODGOVORI
4 3
Patriot79
22. 11. 2025 12.06
-2
Se je našel en pametnjakovič, ki je rekel - zame znak ne velja...no, pa je...
ODGOVORI
6 8
Morskadeklica123
22. 11. 2025 12.12
+13
Preberi članek in nato komentiraj!!!
ODGOVORI
14 1
galeon
22. 11. 2025 12.05
-14
Prav mu je.
ODGOVORI
2 16
krjola
22. 11. 2025 12.05
+0
zakaj je to glavna novica na slovenskem mediju?....a vas golobr dobr plačuje?
ODGOVORI
9 9
anjerd
22. 11. 2025 12.05
+0
Potujoči WC je prevrnilo, kaj pa rine v takem vremenu.
ODGOVORI
9 9
Patriot79
22. 11. 2025 12.08
+13
Zate nodesegljiv WC...
ODGOVORI
14 1
