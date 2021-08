Orkanski veter razdejal Sisak in Petrinjo, hujša neurja tudi drugod na Hrvaškem

Neurja pa pestijo tudi sosednjo Hrvaško. Kot poročajo tamkajšnji mediji, se je hudo neurje razvilo predvsem v notranjosti države. Na območju Siska in Petrinje je orkanski veter povzročil veliko škode: podrta so številna drevesa, prav tako so poškodovane številne zgradbe, ki so bile že prej v slabem stanju zaradi decembrskega potresa.

Na terenu so številni gasilci, ki odpravljajo škodo in s cest odstranjujejo podrta drevesa, ki so na več mestih blokirala promet, piše Večernji list.