Orke napadle jadrnico, posadko komaj rešili

Napad se je zgodil v nedeljo, v bližini O Roncuda v španski provinci Galicija. Moški in ženska, sicer belgijska državljana, sta se znašla v težavah in na pomoč poklicala špansko pomorsko reševalno službo. Njuno jadrnico je namreč napadla jata kitov ubijalcev in poškodovala krmilo.

Ladja, ki je priskočila na pomoč, se je na reševalno akcijo odpravila v izjemno neugodnih vremenskih razmerah. V razburkanem morju in ob močnem vetru so potrebovali več ur, da so prispeli do para v težavah. Ženska na krovu jadrnice si je med reševanjem hudo poškodovala roko, zato so jo s helikopterjem prepeljali na kopno.