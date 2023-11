Orke potopile jadrnico, napad je trajal 45 minut

"Nihče ne ve, zakaj se to dogaja," je maja za CBS News povedal Andrew W. Trites , profesor in vodja oddelka za raziskave morskih sesalcev na Univerzi Britanske Kolumbije. "To je popolna skrivnost, brez primere," je dodal.

Tokratni napad ni prvi te vrste. Po podatkih raziskovalne skupine GTOA se je število napadov kitov ubijalcev, ki so skušali namerno prevrniti čolne ob obalah Španije in Portugalske, v zadnjih dveh letih več kot potrojilo.

Incident se je zgodil 31. oktobra, ko je posadka s skupino turistov plula skozi Gibraltarsko ožino. Posadki je na pomoč priskočila tudi maroška mornarica, a ladje ni bilo mogoče rešiti. V napadu ni bil nihče poškodovan, turiste pa so prepeljali v Španijo, so še pojasnili v turistični agenciji.

Eva Chiara Carpinelli, predsednica društva Nereide, ki spremlja gibanje ork in kitov na prehodu iz Sredozemskega morja v Atlantski ocean, pravi, da orke načeloma ne napadajo ljudi. V Gibraltarski ožini je vse več ladijskega prometa, ladje, ki ne upoštevajo razdalje, pa orke vznemirjajo, poudarja. Morski biolog Bruno Diaz, direktor raziskovalnega centra v Pontevedri, pa pravi, da se orke včasih preprosto igrajo, saj jadrnice pritegnejo njihovo pozornost.

Junija letos so orke v bližini Gibraltarja napadle tudi ekipe, ki so sodelovale v sklepni fazi regate. Nizozemska in portugalska ekipa sta se morali otepati kitov ubijalcev, ki so se zaletavali v jadrnici, ju obračali in grizli.