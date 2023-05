Orke še naprej napadajo jadrnice ob španski obali

Po podatkih raziskovalne skupine GTOA, ki spremlja populacije iberskih ork, je incident sledil vsaj 20 interakcijam samo v Gibraltarski ožini med majhnimi plovili in temi morskimi plenilci. Leta 2022 so poročali o 207 interakcijah, kažejo podatki GTOA.

Zgodaj zjutraj so španske oblasti prejele klic na pomoč posadke 20-metrske jadrnice Mustique, ki je plula pod britansko zastavo. Sprva je bila zasidrana v pristanišču Barbate v provinci Cadiz zaradi popravila. Ob izplutju je ladjo napadla skupina ork in preluknjala trup ladje. Štiričlanska posadka ni imela druge izbire, kot da prosi za pomoč.

Po navodilih španskega ministrstva za promet mora ladja, kadar koli opazi kakršno koli spremembo v obnašanju ork, nenadno spremembo smeri ali hitrosti, čim prej zapustiti območje, da ne bi dodatno vznemirjala živali. Vsako interakcijo med ladjo in orko je treba prijaviti oblastem, dodajajo na ministrstvu. Čeprav so zaščitene orke znane kot kiti ubijalci, so del družine delfinov. Odrasle živali lahko dosežejo dolžino osmih metrov in tehtajo do šest ton.

Znanstveniki se trudijo odkriti, kaj je vzrok nenavadnega obnašanja ork

Znanstveniki so že nekaj let nazaj, ko je prišlo do več interakcij med ladjami in orkami, skušali ugotoviti, kaj je vzrok tega nenavadnega obnašanja. Takrat so domnevali, da je orkam všeč pritisk vode, ki ga povzroča ladijski propeler. Ko torej naletijo denimo na jadrnico, ki nima zagnanega motorja, so "nekako razočarane in zato začnejo lomiti".

Orke v tej regiji so začele nadlegovati plovila, najpogosteje tako, da so ugriznile v krmilo. Skoraj 20 odstotkov napadov je povzročilo dovolj škode, da so bila plovila onesposobljena oziroma so celo potonila, je pojasnil Alfredo López Fernandez, raziskovalec ork pri delovni skupini za orke v Atlantiku (GTOA), ki spremlja populacijo kitov na Iberskem polotoku. "Gre za redko vedenje, ki je bilo zaznano le v tem delu sveta."

Znanstveniki menijo, da mlajše orke posnemajo vedenje starejše, sovražne samice. Kit, znan pod imenom White Gladis, naj bi bil travmatiziran zaradi trka s čolnom ali ujetja v ribiške mreže.

"Ta travmatizirana orka je bila tista, ki je sprožila fizični stik s čolnom," je dejal Lopez. Za revijo Live Science je povedal, da gre za "obrambno vedenje, ki temelji na travmi" in ga posnemajo drugi kiti.