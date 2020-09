Orke z 'organiziranimi' napadi nad jadrnice

Znanstvenike preseneča dejstvo, da se vzdolž španske in portugalske obale pojavljajo "organizirani" napadi ork. Od Gibraltarske ožine pa do Galicije se namreč pojavljajo primeri, ko so kiti ubijalci nadlegovali jahte ter poškodovali plovila in posadko. Skupina devetih ork se je v enega izmed čolnov zaletavala več kot eno uro, pri tem pa ga uspela zavrteti za 180 stopinj.

V zadnjih dveh mesecih so mornarji po skrb vzbujajočih srečanjih z orkami, od južne do severne obale Španije, poslali klice v sili. Dva čolna sta izgubila del krmila, vsaj en član posadke je utrpel poškodbe zaradi naleta, več čolnov pa je utrpelo večjo škodo, poroča The Guardian. Zadnji incident se je zgodil v petek popoldne tik ob A Coruni na severni obali Španije. Po besedah generalnega direktorja podjetja Halcyon YachtsPeta Greena, se je orka vsaj 15-krat zaletela v 10-metrski čoln, medtem ko je bil na poti v Veliko Britanijo. Orka je poškodovala krmilo, zato so morali plovilo na oceno škode odpeljati v najbližje pristanišče. Med napadom ni bil nihče huje poškodovan.

Radijska opozorila glede ork so ob približno istem času izdali tudi 110 kilometrov južno v kraju Vigo. Tudi tam so zabeležili dve nedavni srečanji v katerih se je orka zaletavala v čoln. 30. avgusta je plovilo pod francosko zastavo prek radijske povezave obalni straži sporočilo, da so jih napadli kiti ubijalci. Kasneje tistega dne je po srečanju z orkami del krmila izgubila še španska pomorska jahta Mirfak. Njihovo vedenje je "zelo nenavadno" in "zaskrbljujoče" Zelo inteligentni družabni sesalci, orke, so največji iz družine delfinov. Raziskovalci, ki preučujejo majhno skupino ork v Gibraltarski ožini, pravijo, da so radovedne in da je normalno, da sledijo plovilom in so s čolnom celo v interakciji, vendar ne s tako silo, kot je razvidno iz posnetkov napadov.

Španske pomorske oblasti so plovila opozorile, naj "držijo razdaljo". Toda poročila mornarjev po ožini skozi julij in avgust kažejo, da je to lahko težko - za vsaj eno skupino ork se zdi, da zasleduje čolne na način, za katerega se znanstveniki strinjajo, da je "zelo nenavaden" in "zaskrbljujoč". Prezgodaj je, da bi razumeli, kaj točno se dogaja, lahko pa bi šlo za indikacijo na stres v sicer ogroženi populaciji ork.