Orke trčile v jadrnico in jo poškodovale, posadko so morali reševati

Nekaj dni po napadu se je na Instagramu oglasila ena od članic posadke. Kot je zapisala, dogodek ni bil tako dramatičen, ko so sprva poročali nekateri mediji. "Pluli smo od Azorov do Gibraltarja in ko smo pripeli v ožino, smo zagledali skupino ork. Ugasnili smo motor in več kot eno uro čakali, orke pa so večkrat trčile v plovilo," je zapisala in dodala, da so dogajanje na jadrnici spremljali mirno, brez kričanja.