Orko bodo skušali iz reke Sene spraviti s pomočjo drona z zvočniki

Žival, ki jo poznamo tudi pod imenom kit ubijalec, bodo uradniki skušali nazaj v morje preusmeriti z zvoki, ki imitirajo komunikacije med orkami, medtem pa jo bodo na daljavo spremljali z dronom. Za načrt so se odločili po posvetu z nacionalnimi in mednarodnimi znanstveniki, med drugim so se sestali tudi s strokovnjaki za morske sesalce, so sporočili z lokalne prefekture.

"Z uporabo teh neinvazivnih metod, pri katerih bomo od orke oddaljeni več sto metrov, se bomo izognili uporabi ladij v neposredni bližini živali. To bi ji namreč lahko povzročilo še več stresa in ogrozilo njeno preživetje, prav tako bi se lahko v nevarnosti znašli reševalci," je v izjavi za javnost zapisala Seine-Maritime.