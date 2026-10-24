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Orlovo gnezdo v plamenih, pridržali osumljenca

Berchtesgaden, 24. 10. 2026 08.37 pred 48 minutami 2 min branja 7

Avtor:
M.V. STA
Požar na Orlovem gnezdu

V Kehlsteinhausu, znanem kot Orlovo gnezdo, je ponoči izbruhnil velik požar. Stavba se nahaja nad Berchtesgadenom na Bavarskem, nedaleč od Salzburga in je v času vladavine nacizma služila Adolfu Hitlerju za sprejem gostov.

Nemški lokalni portal BGLand24 je poročal, da so gasilci na kraj požara prispeli okoli 21.52. Okrog 200 se jih je ponoči borilo z ognjenimi zublji na težko dostopnem območju na Obersalzbergom. Policija ocenjuje, da v požaru ni bilo poškodovanih, saj po prvih informacijah v času požara v stavbi ni bilo nikogar. Vzrok še ni znan.

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Tiskovna predstavnica policije Lisa Maier je sporočila, da so imeli gasilci težave pri gašenju zaradi lokacije stavbe, ki leži na nadmorski višini 1834 metrov. Še zgodaj davi naj bi na območju, do katerega so oblasti blokirale dostop, gorelo.

BILD poroča, da policija sumi na požig. Na poti do Kehlsteinhausa so policisti naleteli na motorista, ga ustavili in aretirali. Zaenkrat ni znano, ali je bil vpleten v požar.

Orlovo gnezdo je bilo zgrajeno med letoma 1937 in 1938, nacistični diktator Adolf Hitler pa ga je uporabljal kot delni sedež vlade, kjer se je med drugim srečeval s poveljniki med načrtovanjem invazije na Sovjetsko zvezo. Hitler naj bi ga sicer redko obiskoval.

Rezidenca je zgrajena iz kamna in granita in ponuja izjemen pogled na bavarsko gorato pokrajino, s čimer naj bi poskušali narediti vtis na tuje diplomate. Drugo svetovno vojno je Orlovo gnezdo prestalo nepoškodovano. Od leta 1952 gosti razstavo o nacistični zgodovini stavbe in restavracijo.

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KOMENTARJI7

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borjac
24. 10. 2026 09.33
Obnovo bo plačal Ben Gvir.
Odgovori
+1
1 0
?iro123
24. 10. 2026 09.18
Verjetno kak ovčji pastir.
Odgovori
+2
2 0
luckyss.1
24. 10. 2026 09.13
Spet skrajni levičarji
Odgovori
+3
4 1
MarkoJur
24. 10. 2026 09.12
Levičarji požigajo celo Evropo!!!
Odgovori
+5
5 0
Claus
24. 10. 2026 09.11
Ali skrajna levica ali Izrael
Odgovori
+3
4 1
Hugh_Mungus
24. 10. 2026 09.14
Na tvojo žalost večino gorja povzročijo skrajni desničarji
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+1
3 2
Count Koma
24. 10. 2026 09.07
Verjetno kak 🧃
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-1
0 1
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