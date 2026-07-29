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Orodja za telovadbo iz zaplenjenih nožev

London, 29. 07. 2026 06.00 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
24UR ZVEČER
Orodje

Kako iz slabega narediti nekaj dobrega, pozitivnega? Dober zgled prihaja iz Velike Britanije. Iz na tisoče nožev, ki jih je policija zaplenila v racijah, so začeli izdelovati orodja za športne aktivnosti v mestnih parkih. Na ta način želijo mlade ozaveščati, jih odvračati od kriminala in raje usmerjati v šport - čim dlje proč od nasilja. Poglejmo zgodbo iz Londona.

velika britanija noži zaplembe

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