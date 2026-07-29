Orodja za telovadbo iz zaplenjenih nožev

Kako iz slabega narediti nekaj dobrega, pozitivnega? Dober zgled prihaja iz Velike Britanije. Iz na tisoče nožev, ki jih je policija zaplenila v racijah, so začeli izdelovati orodja za športne aktivnosti v mestnih parkih. Na ta način želijo mlade ozaveščati, jih odvračati od kriminala in raje usmerjati v šport - čim dlje proč od nasilja. Poglejmo zgodbo iz Londona.