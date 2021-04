Protimafijska operacija: v Bariju aretirali 99 oseb

Po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa je policija na jugu Italije v mestu Bari prijela vodilne in tudi ostale pripadnike klana Strisciuglio. Mafijska združba je obtožena kaznivih dejanj trgovanja z mamili, orožjem, bremenijo jih tudi izsiljevanja in nasilja.

V obsežni akciji so aretirali 99 oseb. Na čelu organizacije na bi bila po mnenju preiskovalcev stara znanca preiskovalnih organov Vito Valentino in Lorenzo Caldarola.

Omenjeno organizacijo je policija spremljala že več let. Od leta 2015 so svoje delovanje razširili na ozemlja Bari Libertà, San Paolo, San Pio-Enziteto, Santo Spirito, San Girolamo, Palo del Colle in Conversano. Na ozemljih so si pridobili popolni nadzor, izsiljevali so tamkajšnje podjetnike, prišli v navzkriž z drugimi hudodelskimi združbami, svoje neposlušne sodelavce pa so kaznovali z grožnjami in pretepi.

"Za soseske, v katerih deluje klan Strisciuglio, je še vedno značilen oster nadzor nad ozemljem, kjer izsiljujejo male podjetnike in obrtnike, ki imajo na teh območjih lastne proizvodne obrate: gradbišča, trgovine, gostinske lokale, prostore za rekreacijo in koncertne dvorane," so navedli pri policiji.

Več podrobnosti bo policija posredovala v toku dneva.