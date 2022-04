Orožje najpogostejši vzrok smrti med ameriškimi otroki in najstniki

Po podatkih omenjene raziskave, ki so jo ta teden objavili v reviji New England Journal Medicine, med prebivalci ZDA beležijo kar 33,4-odstotni porast smrti zaradi poškodb, povezanih s strelnim orožjem. V istem časovnem obdobju se je stopnja samomorov s strelnim orožjem povečala za 1,1 odstotka.

Med otroki in mladostniki je ta porast 29,5-odstoten, piše Guardian. "Še naprej ne znamo zaščititi naše mladine pred smrtmi, ki bi jih sicer lahko preprečili," so podatke komentirali avtorji raziskave.

Stopnja smrtnih žrtev zaradi orožja na 100.000 prebivalcev se je med letoma 2019 in 2020 povečala tako med moškimi kot ženskami in med etničnimi demografskimi skupinami, pri čemer se je najbolj povečala med temnopoltimi Američani.

V preteklih letih so bili smrtni primeri zaradi orožja na drugem mestu – za prometnimi nesrečami, ki so bile prvi vzrok smrti mladih Američanov. Vendar je število smrtnih žrtev na cestah sčasoma upadlo; leta 2020 je v prometnih nesrečah umrlo približno 3900 Američanov, mlajših od 19 let.

Zaskrbljujoči so tudi drugi podatki; porast smrti zaradi zastrupitve z drogami je bila med letoma 2019 in 2020 83,6-odstotna in zdaj velja za tretji najpogostejši vzrok smrti v tej starostni skupini. Ločena študija, objavljena v začetku aprila, je pokazala, da je leta 2020 zaradi prevelikih odmerkov umrlo 954 mladih, leto prej 492.

Epidemija covida-19 je povzročila porast uporabe orožja v ZDA, še ugotavlja študija. V tem obdobju je 7,5 milijona odraslih Američanov (skoraj trije odstotki prebivalstva ZDA) prvič postalo lastnik orožja. "Ni mogoče predvideti, ali se bo umrljivost zaradi strelnega orožja čez čas vrnila na raven pred pandemijo," dodajajo raziskovalci.