V Teksasu odslej nošenje orožja v javnosti dovoljeno brez posebnega dovoljenja

Ta kontroverzna zakonodaja o "ustavni pravici do nošenja orožja" je le ena v seriji predlogov zakonov, ki so jih zakonodajalci sprejeli letos, torej v času, ko število primerov nasilja z orožjem v državi raste, poroča CNN .

Konservativni aktivisti so že leta lobirali za to, da bi se orožje lahko nosilo brez posebnih dovoljenj, vendar so predlog na zadnjih treh zakonodajnih sejah ustavili. Guverner Greg Abbott je junija kljub nasprotovanju demokratov, nekaterih policijskih vodij in zagovornikov nadzora orožja, podpisal zakon, ki ga je državni zbor potrdil z 82 glasovi za in 62 proti. Ob razglasitvi novice je dejal, da je "državi vrnil svobodo".

Prej so morali lastniki orožja opraviti pisni izpit in praktični preizkus

"To, da imaš v lasti orožje in da ga znaš varno uporabljati, ne zahteva le površnega poznavanja orožja, ampak tudi določeno raven znanja," je dejal Frank Straub, direktor Centra za študije odziva na množično nasilje pri Nacionalni policijski fundaciji.

Zakon, ki ga poznamo kot House Bill 1927, posedovanje orožja dovoljuje vsem Teksašanom, ki so starejši od 21 let in niso bili obsojeni kaznivega dejanja, napada, nasilja v družini ali terorističnih groženj. Pred sredo, ko je zakon stopil v veljavo, so prebivalci orožje lahko nosili le z dovoljenjem, opraviti so morali usposabljanje ter pisni in praktični del izpita.