Orožje za državni udar v Nemčiji prišlo tudi iz Hrvaške

Tajno prisluškovanje, ki ga je izvajal hrvaški USKOK, je privedlo do razkritja te kriminalne združbe, pa tudi do obsodbe Aleksandra Reichla , Martina M. in še enega pripadnika gibanja Reichsbürger na sodišču v Münchnu.

V sodelovanju z nemško policijo so sprožili tajno preiskavo ter posneli telefonske pogovore osumljenih, iz katerih je bilo jasno razvidno, da so se dogovarjali za nakup avtomatskih pušk, ostrostrelk, pištol, mitraljezov, ročnih granat in šibrenic. Na Hrvaškem so skupno prijeli 16 ljudi, večina jih je bila obsojena na pogojne in nepogojne zaporne kazni, poroča Jutarnji list. Reichl je dobil štiri leta zapora, Hrvat Martin pa dve leti in devet mesecev, ker je svoje postopke priznal. Poleg tega so odprti tudi postopki za tihotapljenje orožja. Motiv tihotapcev je bil izključno denar.