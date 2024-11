Ženin streljal v jabolko, zadel sedem svatov

Strelja se na porokah, ob rojstvu otroka, odhodu v vojsko ... a prav zaradi tega načina proslavljanja se ne končajo vsi veseli dogodki na tak način, kot bi bilo treba. Ko se je 26-letni ženin v Titelu, malem naselju v Vojvodini, na svoji poroki prejšnji konec tedna skušal držati starega srbskega običaja in je z lovsko puško ustrelil proti obešenemu jabolku na dvorišču nevestine hiše, se je krogla odbila v beton in razpadla, drobci pa so zadeli sedem svatov.

Sama sreča je bila, da nihče ni potreboval hospitalizacije, poročno slavje se je lahko nadaljevalo, a ženin je bil v velikem šoku, saj se je zavedal, kako za las so ušli tragediji. Policija je imela manj razumevanja, nazadnje mu je bilo odrejeno 48-urno pridržanje, očitajo pa mu storitev kaznivega dejanja ogrožanja varnosti in nedovoljeno posest orožja.

"Da se spodobi, vam bodo rekli tisti, ki streljajo na proslavah. Postavlja se vprašanje, ali se da spremeniti to kulturološko nasledstvo Balkana, ki vsako leto terja tudi žrtve, " so se vprašali na Radioteleviziji Srbije (RTS) , kjer so se obširno lotili te teme.

Čeprav številni menijo, da je uporaba strelnega orožja zakoreninjena v srbsko tradicijo, etnologi trdijo, da se navade menjajo, povzema RTS. "V 90. letih so se vrnile arhaične obredne prakse, ki so bile že opuščene. Zdaj se znova vračajo, morda zaradi strahu, da bomo izgubili del identitete ali pa je preprosto družbeno-politična klima vplivala na to, da se vrnejo določene navade, ki so se vmes že izgubile," pravi etnologinja Vesna Marjanović.

Premik k filmskemu orožju?

Tudi v Srbiji je sicer v veljavi zakon o orožju in strelivu, v katerem je natančno definirano, kdaj in kako se lahko uporablja strelno orožje, ravno zato, da bi se preprečile zlorabe in nesreče. "Strelno orožje se lahko uporablja le na lokacijah, ki so za to predvidene, torej na streliščih ali v loviščih. Nikjer drugje uporaba ni dovoljena," poudarja inštruktor za varno ravnanje s strelnim orožjem Ivan Urošević.

Strokovnjaki se strinjajo, da je rešitev v krepitvi varnostne kulture, predvsem pri mladih. "Neizogibno je v sistem osnovnošolskega in srednješolskega izobraževanja vključiti določena znanja o varnostni problematiki. To se lahko naredi na dva načina – s posebnim predmetom na to temo ali z obogatitvijo vsebine že obstoječih," je prepričan Kesić.