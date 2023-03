Osamljena španska bikoborka: 'Naš poklic je v krizi, a vztrajam zaradi tradicije'

"Ko zrem biku v oči, tvegam enako nevarnost kot moški. Vem, da so bikoborbe tradicionalno moški svet, ampak zame to ni moška ali ženska stvar. Je predvsem borba z bikom (Toro Bravo), ki je zame najlepša žival na svetu," pripoveduje Miriam Cabas, medtem ko si pomerja novo, umetelno izdelano bojno obleko. A številke so zgovorne. Po podatkih španskega Ministrstva za kulturo in šport je med registriranimi bikoborci in bikoborkami zgolj 2,5 odstotka žensk.

Zaton dolgoletne tradicije?

Dandanes so bikoborbe nezakonite in prepovedane v številnih državah, med drugim v Veliki Britaniji, Italiji in na Danskem. V Španiji, Franciji, na Portugalskem, v Mehiki in še nekaterih latinskoameriških državah pa so dovoljene in običajno pritegnejo množice domačinov in turistov. Toda zlata doba bikoborb je mimo, tudi ali predvsem zaradi ozaveščanja o pravicah živali in vse glasnejših pozivov k prenehanju okrutnega ravnanja z njimi.

Število dogodkov, povezanih z bikoborbami, že vrsto let upada, svoje je prispevala tudi pandemija covida-19. Po podatkih španskega ministrstva za kulturo in šport je bilo leta 2021 takšnih dogodkov za kar 42 odstotkov manj kot leta 2019. Število registriranih bikoborcev in bikobork je z dobrih 6000 v letu 2017 upadlo na manj kot 5000 v letu 2021.

Ritual za igro s smrtjo

Še veliko redkejši so oblikovalci oblačil za bikoborbe. Mariam sodeluje z zelo iskanim mojstrom. Enrique Vera Garcia je nekdanji bikoborec, ki je areno zamenjal za krojaško delavnico. Ravno zaradi izkušenj iz prve roke dobro razume potrebe borcev. "Oblačenje za borbo z bikom je poseben ritual," pojasni Garcia. "Okrasiš svoje življenje za igro s smrtjo. Spoštovati moraš obleko, s katero se postaviš pred bika, postati mora tvoja druga koža. V okviru neudobnosti, ki jo sicer predstavlja bojna oprava torera (bikoborca), je treba najti kanček udobnosti."