Oscar Pistorius znova svoboden

Nekdanji paraolimpijec Oscar Pistorius je bil v zaporu od oktobra 2014, ko je bil prvič obsojen za umor svojega dekleta Reeve Steenkamp. Višje sodišče ga je sprva obsodilo na pet let zapora, a mu je vrhovno prizivno sodišče leta 2017 po pritožbi tožilcev zvišalo zaporno kazen na 13 let in pet mesecev.

V skladu z južnoafriško zakonodajo so vsi storilci kaznivih dejanj upravičeni do pogojnega izpusta, ko prestanejo polovico celotne kazni. Danes so tako 37-letnika pogojno izpustili, do izteka kazni leta 2029 pa bo živel v hišnem priporu pod strogimi pogoji. Po poročanju BBC-ja mu bo prepovedano piti alkohol, prav tako ne sme govoriti z mediji.