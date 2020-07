Katera vprašanja kognitivnega testa so bila najtežja za Trumpa?

Ameriški predsednik Donald Trump se je večkrat pohvalil, da je 'montrealski kognitivni test' opravil z odliko. Gre namreč za preizkus, ki je namenjen odkrivanju kognitivnih motenj. Trump je v intervjuju za Fox News znova izzval svojega rivala na prihajajočih predsedniških volitvah Joeja Bidna, naj tudi sam opravi test.

"Opravimo test. Z Joejem bova šla in opravila test. Naj opravi isti test, kot sem ga jaz," je dejal Trump. Avstralski News.com.au je sicer ob tem dodal, da to morda ne bi bila najslabša Trumpova ideja. Pri sodbi se sklicuje na Bidnovo nedavno izjavo, da je Trump prvi ameriški rasistični predsednik. "Pri tem pa pozablja, da si je vsaj ducat nekdanjih predsednikov lastilo sužnje," je navedel spletni časnik.

Novinar Foxa Chris Wallace je nato v pogovoru Trumpu razkril, da je tudi sam opravil ta test, a da res ni zelo težak. "Kako vam je šlo?" ga je vprašal Trump. "Ni najtežji test. Sprašuje te, kaj je na fotografiji, in ti odgovoriš, to je slon," je predsedniku odgovoril Wallace.

"Vidite, vse to so napačne interpretacije,"mu je odgovoril Trump. "Res je, nekatera vprašanja na začetku so lahka, vendar stavim, da tudi vi ne bi znali odgovoriti na zadnjih pet vprašanj, ki postanejo zelo težka," mu je zabrusil Trump. "Na primer eno od teh je bilo 'odštevajte po 7 od 100'," je dejal Wallace.

"Naj vam povem, da ne vi ne Biden ne bi odgovorili na vsa vprašanja pravilno. Jaz pa sem pravilno odgovoril na vseh 35," je dejal predsednik.

Trump je v naslednjem intervjuju za Fox razkril, katera vprašanja so bila zanj najtežja. "Recimo, rečete: 'oseba, ženska, moški, kamera, televizija', oni pa od vas zahtevajo, da te besede ponovite v enakem vrstnem redu. Nato vas sprašujejo druga vprašanja, nato pa se vrnejo k omenjenemu. Rečejo ti: 'povej nam, kaj je bilo 10. vprašanje?' In ti znova odgovoriš oseba, ženska, moški kamera, televizija. Bili bi presenečeni, kako dobro sem si zapomnil besede. To je zato, ker imam dober spomin. Sem zelo kognitiven,"je dejal Trump.