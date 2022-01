Osebi uspelo prečkati hudo zastraženo mejo in se prebiti v Severno Korejo

Južnokorejska vojska je sporočila, da so videli, kako je oseba v soboto zvečer prečkala okoli štiri kilometre široko demilitarizirano območje, ki loči obe državi. O tem so obvestili tudi Severno Korejo, so sporočili iz Seula.

Južnokorejske oblasti so kasneje preverile varnostne posnetke in ugotovile, da je oseba prebila žičnato ograjo malo pred 19. uro po lokalnem času, primer pa so zaznali šele okoli tri ure kasneje. Na območje so poslali vojake, da bi človeka prestregli, a jim to ni uspelo.

Zaenkrat ni znano, ali gre za državljana Južne Koreje ali Severne Koreje. Zaradi represije in revščine je Severno Korejo od korejske vojne zapustilo že več deset tisoč ljudi, pobegi v drugo smer pa so zelo redki.