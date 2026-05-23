Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Osebje bolnišnice prisiljeno živeti v svojih vozilih

Marbella, 23. 05. 2026 08.05 pred 1 uro 3 min branja 20

Avtor:
Melita Stolnik
Zdravstveni delavci v Marbelli živijo na parkirišču bolnišnice.

Stanovanjska kriza v Španiji je vse hujša. Ker niso našli prostih sob ali pa si jih zaradi visokih najemnin ne morejo privoščiti, približno 30 zaposlenih v bolnišnici v Marbelli živi kar v svojih avtomobilih na parkirišču bolnišnice. S bližajočo turistično sezono se bodo razmere še poslabšale.

Parkirišče za zaposlene pred bolnišnico Costa del Sol v španski Marbelli zasedajo avtodomi, prikolice in z osebnimi predmeti voznikov natrpani avtomobili. Vozila so last in začasni dom več kot 30 zdravstvenih delavcev, od negovalcev do zdravnikov. Sindikati pristojne oblasti že dlje časa opozarjajo na stanovanjsko stisko bolnišničnega osebja v Marbelli in nevzdržne razmere, v katerih živijo. A rešitve pereče stanovanjske problematike ni na vidiku.

Avtomobil španskega zdravstvenega delavca je tudi njegov dom.
Avtomobil španskega zdravstvenega delavca je tudi njegov dom.
FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Številni zdravstveni delavci, ki delajo v bolnišnici v Marbelli, prihajajo iz drugih delov Andaluzije ali Španije. Počitku v razgretem avtomobilu po napornem delu - tudi po dve, tri izmene v kosu - ni mogoče reči počitek.

Dodatno težavo predstavljajo še vse višje temperature, saj parkirišče, ki je za zaposlene v bolnišnici sicer brezplačno, nima sence. Na jugu Španije je že maja precej toplo, zadnje dni se temperature na območju gibljejo okoli 30 stopinj Celzija. Čez mesec dni pa bo neznosno vroče.

"Neprimerni bivanjski prostori vplivajo na delo bolnišničnih delavcev in njihovo zasebno življenje," je za Enex dejal Adrián Fernández, predstavnik Neodvisnega sindikata in Združenja javnih uslužbencev (CSIF) v Marbelli.

Bolnišnica Costa del sol v Marbelli
Bolnišnica Costa del sol v Marbelli
FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Marbella je čudovita, magnet za turiste, ne pa tudi za ljudi, ki želijo živeti in delati v mestu. Za sobo je namreč treba odšteti med 600 in 700 evrov na mesec. Cena najema apartmaja ali garsonjere pa je še enkrat višja. Mesečna plača negovalnega asistenta ali bolničarja v Andaluziji znaša med 1500 in 1600 evri neto, kar pomeni, da bi moral za najem sobe, če bi jo sploh našel, nameniti približno 40 odstotkov svoje plače. Ko k temu prištejemo še obratovalne stroške, stroške za hrano, osnovne potrebščine, gorivo in morda vzdrževanje doma v svojem domačem kraju, se številke na koncu meseca ne izidejo, pravijo v sindikatu CSIF.

Delavci iz Marbelle zaradi slabe železniške in avtobusne povezave nimajo niti možnosti dnevne migracije. "Tudi vsakodnevna vožnja z lastnim vozilom v službo je za številne delavce bolnišnice zaradi gneče na cestah postala nesmotrna, predvsem poleti, pa še sredi naftne krize smo, ki poganja cene bencina v višave", pravi Juan Carlos Arjona, predstavnik CSIF iz 50 kilometrov oddaljene Malage.

Avtodomi in prikolice zaposlenih v bolnišnici Costa del Sol.
Avtodomi in prikolice zaposlenih v bolnišnici Costa del Sol.
FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Lokalne oblasti so pred časom obljubile, da bodo za bolnišnične delavce, ki potrebujejo prenočitev, za silo uredile prostore že 20 let zapuščene in propadajoče stavbe blizu bolnišnice. Ponujena rešitev je po mnenju sindikata žaljiva za zdravstvene delavce, ki morajo skrbeti za zdravje ljudi. Stavba je namreč potrebna temeljite obnove, kar bi lahko trajalo leta.

Pomanjkanje stanovanjskih možnosti in nevzdržne bivanjske razmere zdravstvene delavce v Marbelli silijo v odpovedi. Zato v bolnišnici kronično pomanjkuje zdravstvenega osebja, kar skrbi tudi prebivalce mesta in okolice.

"Moja največja skrb je, kdo me bo zdravil, ko bom prišel v bolnišnico. Čakalne vrste za specialistične preglede so že tako ali tako dolge, pa si predstavljate, kako dolge šele bodo, če ne bo dovolj strokovnjakov, ki bi prišli delat k nam. Poleg tega se število prebivalcev Marbelle poleti potroji in tudi turisti pogosto potrebujejo zdravstveno oskrbo", še pravi Fernandez.

Španija stanovansjka kriza zdravstveni delavci bolnišnica Merbella

Eksplozija v kitajskem rudniku: umrlo najmanj 90 ljudi

Lahko ebolo zanese tudi k nam?

24ur.com Po asfaltiranju ceste v dolini Vrata: 'Prometni kaos je iz dneva v dan večji'
24ur.com Težki časi za ameriške splošne zdravnike
24ur.com V Šmartnem pod Šmarno goro čez noč zaprli cesto
24ur.com Slovenske bolnišnice – razpadajoče stavbe, uničeni vodovodi, brez klim, bolniki na hodnikih
24ur.com V Machu Picchuju zaradi protestov obtičalo na stotine turistov
24ur.com Bolniki na ljubljanski urgenci na posteljo čakajo tudi 36 ur in več
24ur.com Izkoriščamo neomejeno bolniško ali smo Slovenci res večkrat bolni?
Priporoča
  • FLJ 1
  • FLJ 2
  • FLJ 3
  • FLJ 4
  • FLJ 5
  • FLJ 6
  • FLJ 7
  • FLJ 8
  • FLJ 9
  • FLJ 10
  • fLJ 11
  • FLJ 12
  • FLJ 13
  • FLJ 14
  • FLJ 15
  • FLJ 16
  • FLJ 17
  • FLJ 18
  • FLJ 19
  • FLJ 20
  • FLJ 21
  • FLJ 22
  • FLJ 23
KOMENTARJI20

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Esprit
23. 05. 2026 09.19
Kopiraj-Prilepi ideologije ZDA, rezultati kopiranja. Neoliberalizem nad vsem. Vedno več ljudi v Evropi na splošno že živi enako kot v ZDA. V avtomobilih. In stvari se zagotovo ne bodo izboljšale, ker je zahodna družba tako globoko zapadla v lastno ideologijo privatizacije, kapitalizma..., da zdaj več ven ne zna. Ljudje volijo Trumpa, Janšo... ki seveda stvari izredno pospešijo v nasilje, kriminal..., ker so njihove rešitve vedno bile in so še danes... v kričanju, da so za vse krivi lenuhi, migranti, revni, komunisti, davkarji,.... Navaden človek, ki so mu povedali in ki verjame, da je kapitalizem zadnja stopnja razvoja človeka kot bitja, torej vsak volivec Trumpa, Janše..., glasuje... za rešitve, ki jih ponujajo. Kapitalizem gradi luksuzna stanovanja, ne javnih najemnih. Kapitalizem gradi nova orodja za oglaševanje, ne nove energetske sisteme. Kapitalizem ne bo razvijal ničesar, če od tega nima dobička. In tudi ne razvija, in tako Evropa izgleda vse bolj srednjeveško proti Kitajski, kjer se razvoj dela načrtno. Kitajci imajo preveč stanovanj, dobesedno, in znanstveno fantastična proti našim. Tam nimajo nobenih težav z stanovanji in podobno. Tam država odloči, da bodo zgradili čisto mesto iz nič (kot Shenzhen ali Šanghajski finančni center), država financira razvoj čipov, država gradi hitre železnice in stanovanja. Ne čaka na trg, ki se mu tega ne izplača. Kitajski model ni prenosljiv, a njegovo sporočilo je: država mora biti arhitekt, ne le gasilec. In tega v Evropi danes ni. "Metanje denarja zasebnikom" , kot to počne ZDA & Evropa, da dejansko državljani sami sebi financirajo razvoj vse tehnologije, gradijo celo stanovanja, ki potem gredo v privatna lastništva in podobno. Ne gre za to, da ne bi mogli vsem v Evropi zagotoviti strehe nad glavo, dostojnega življenja ... le to ni mogoče pod ideologijo, ki so ji prebivalci Slovenije z Janšo in družbo dali raketni pogon, ker to je vse, kar razumejo.
Odgovori
0 0
Dinho8O
23. 05. 2026 08.53
V Ljubljani tudi ne delas za minimalca in se potem tam zivis. Ne gre skozi.
Odgovori
+3
3 0
misterbin
23. 05. 2026 08.45
Le kam bodo pa dali v Sloveniji zdravnike in medicinske tehnike ki so na Viču ? Mogoče bodo lastniki stanovanj prisiljeni oddati stanovanja sami pa bodo v avtomobilih celo šotorih
Odgovori
+1
2 1
Delboy Trotter
23. 05. 2026 08.40
Španska vlada planira legalizirati okoli 500 tisoč ilegalnih migrantov ki se trenutno nahajajo v Španiji. To bo zelo pomagalo stanovanjskem problemu špancev.
Odgovori
+6
6 0
Analist
23. 05. 2026 08.43
In potem krivijo air b&b
Odgovori
+4
4 0
Neiqo
23. 05. 2026 08.32
Tukaj je vsaj pol teh, ki svoje stanovanje oddajajo čez sezono, vmes pa živijo v avtu za kak dodaten euro💶
Odgovori
+0
1 1
Malo_sutra
23. 05. 2026 08.29
So šlišali za besedo odpoved?
Odgovori
+5
5 0
ho?emVšolo
23. 05. 2026 08.28
Kratkoročno oddajanje dokazano poganja cene v nebo. Večja mesta v Ameriki so tovrstni turizem drastično omejila.
Odgovori
+2
2 0
Analist
23. 05. 2026 08.45
Dolgoročna nastanitev migrantov v hotelih tudi drastično poslabša situacijo za turiste. Migrante vbhotele, turiste v stanovanja, stanovalce v avto
Odgovori
+1
1 0
Slash
23. 05. 2026 08.16
3 izmene v kosu !?
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
'Dala sem mu vse ... pa me ignorira!' – Zakaj otroci pretrgajo stik s starši?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
Ne želi na sestrino poroko, ker otroci niso dobrodošli. Katera ima prav?
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
5 presenetljivih dejstev o drugem porodu
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
Zato sta se Ramsyjeva odločila za šest otrok
zadovoljna
Portal
Z njim Nina Pušlar pričakuje otroka
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo bližino, dvojčki so dobre volje
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Skrivnostna muza Michaela Jacksona prihaja iz kraljeve družine
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
Preizkusite črno mleko: nova 'superhrana', ki navdušuje
vizita
Portal
Govorite vsaj dva jezika? To bi lahko močno vplivalo na vaše kognitivno zdravje
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
6 varnih aditivov v hrani, ki se jim ni treba izogibati
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Najbolj osvežilna živila za vroče dni
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
Ulcerozni kolitis: ideje za prigrizke, ki ne dražijo črevesja
cekin
Portal
Koliko prihrankov bi morali imeti glede na starost (20, 30, 40, 50 let)
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Kako bodo krize na vzhodu udarile po žepu Evropo?
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
Upokojenci, 29. maja boste prejeli višje pokojnine
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
5000 evrov za kovanec v vrednosti 2 evrov
moskisvet
Portal
On se je kopal v denarju, sestro pa pustil živeti od socialne pomoči
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Pivo ni več isto: kaj se dogaja v barih?
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Kako poskrbeti za klimo? Vozniki pogosto spregledajo eno stvar, strošek je lahko visok
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
Ena navada vas lahko pred stresom v službi zaščiti bolj kot vadba
dominvrt
Portal
Sobne rastline po feng šuju za večjo harmonijo in obilje doma
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Umazana klima lahko poslabša kakovost zraka v domu
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Ta kuhinjski odpadek lahko v nekaj tednih pospeši rast in cvetenje rož (če ga uporabite pravilno)
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
Večina ljudi česen shranjuje narobe: zato začne tako hitro kaliti in gniti
okusno
Portal
Domač bezgov sirup: recept, ki ga Slovenci vsako leto množično iščejo
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Kaj kuhati ta vikend? Najboljše ideje za sezono piknikov in žara
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Ta cheesecake je trenutno pravi hit med ljubitelji sladic
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
Pozabite na klasičen krompir: ta priloga bo hit letošnjega poletja
voyo
Portal
Ostani kul
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Blanca
Blanca
Kmetija
Kmetija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1725