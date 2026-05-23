Osebje bolnišnice prisiljeno živeti v svojih vozilih

Parkirišče za zaposlene pred bolnišnico Costa del Sol v španski Marbelli zasedajo avtodomi, prikolice in z osebnimi predmeti voznikov natrpani avtomobili. Vozila so last in začasni dom več kot 30 zdravstvenih delavcev, od negovalcev do zdravnikov. Sindikati pristojne oblasti že dlje časa opozarjajo na stanovanjsko stisko bolnišničnega osebja v Marbelli in nevzdržne razmere, v katerih živijo. A rešitve pereče stanovanjske problematike ni na vidiku.

Avtomobil španskega zdravstvenega delavca je tudi njegov dom. FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Številni zdravstveni delavci, ki delajo v bolnišnici v Marbelli, prihajajo iz drugih delov Andaluzije ali Španije. Počitku v razgretem avtomobilu po napornem delu - tudi po dve, tri izmene v kosu - ni mogoče reči počitek. Dodatno težavo predstavljajo še vse višje temperature, saj parkirišče, ki je za zaposlene v bolnišnici sicer brezplačno, nima sence. Na jugu Španije je že maja precej toplo, zadnje dni se temperature na območju gibljejo okoli 30 stopinj Celzija. Čez mesec dni pa bo neznosno vroče. "Neprimerni bivanjski prostori vplivajo na delo bolnišničnih delavcev in njihovo zasebno življenje," je za Enex dejal Adrián Fernández, predstavnik Neodvisnega sindikata in Združenja javnih uslužbencev (CSIF) v Marbelli.

Bolnišnica Costa del sol v Marbelli FOTO: ENEX - Posnetek zaslona

Marbella je čudovita, magnet za turiste, ne pa tudi za ljudi, ki želijo živeti in delati v mestu. Za sobo je namreč treba odšteti med 600 in 700 evrov na mesec. Cena najema apartmaja ali garsonjere pa je še enkrat višja. Mesečna plača negovalnega asistenta ali bolničarja v Andaluziji znaša med 1500 in 1600 evri neto, kar pomeni, da bi moral za najem sobe, če bi jo sploh našel, nameniti približno 40 odstotkov svoje plače. Ko k temu prištejemo še obratovalne stroške, stroške za hrano, osnovne potrebščine, gorivo in morda vzdrževanje doma v svojem domačem kraju, se številke na koncu meseca ne izidejo, pravijo v sindikatu CSIF. Delavci iz Marbelle zaradi slabe železniške in avtobusne povezave nimajo niti možnosti dnevne migracije. "Tudi vsakodnevna vožnja z lastnim vozilom v službo je za številne delavce bolnišnice zaradi gneče na cestah postala nesmotrna, predvsem poleti, pa še sredi naftne krize smo, ki poganja cene bencina v višave", pravi Juan Carlos Arjona, predstavnik CSIF iz 50 kilometrov oddaljene Malage.

Avtodomi in prikolice zaposlenih v bolnišnici Costa del Sol. FOTO: ENEX - Posnetek zaslona