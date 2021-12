Osebnost leta revije Time je Elon Musk

Ameriška revija Time vsako leto izbere osebo, skupino, gibanje ali idejo, ki je imela v zadnjih 12 mesecih največji vpliv na dogajanje po svetu. Letos je osebnost leta postal "človek, ki želi rešiti naš planet in nam dati novega," to je Elon Musk .

"Najbogatejši človek na svetu v lasti nima hiše, pred kratkim je razprodajal svoje bogastvo. V orbiti postavlja satelite in vozi avto, ki za pogon ne uporablja goriva in komaj potrebuje voznika, povrhu vsega pa ga je ustvaril kar sam. Zgolj s premikom prsta vpliva na dvige in padce na borzi. Sledi mu množica občudovalcev. Sanja o Marsu, medtem ko velike spremembe dela na Zemlji. Njegova čeljust je kvadratasta, sam pa je neuklonljiv. Zadnje čase Elon Musk rad tvita tudi svoje kakce," so zapisali avtorji članka.

Lansko leto sta osebnosti leta postala ameriški predsednik Joe Biden in podpredsednica Kamala Harris. Kot so poudarili pri reviji, sta jih navdušila njuno spreminjanje ameriške zgodbe in občutek za sočutje. Še leto prej pa je revija izbrala 16-letno podnebno aktivistko Greto Thunberg.

Osebnost leta izbirajo že od leta 1927 – med drugim so to postali tudi Adolf Hitler, nekdanji iranski vrhovni voditelj ajatola Homeini in nekdanji sovjetski voditelj Josip Stalin. Do leta 1999 je revija številko izdajala pod naslovom "Ženska leta" ali "Moški leta". Čeprav revija vsako leto izvede tudi anketo med bralci, rezultati nimajo vpliva na osebo leta, saj je ta izbor narejen izključno na podlagi presoje urednikov.