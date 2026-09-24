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286 dni na morju: osem članov posadke v hudi duševni stiski

24. 09. 2026 10.11 pred 1 uro 2 min branja 10

Avtor:
Ne.M.
Vsakdanje življenje na krovu USS Abraham Lincoln

Na letalonosilki USS Abraham Lincoln je bilo med 286-dnevno napotitvijo zabeleženih osem poskusov samomora, je potrdila ameriška mornarica. Eden od mornarjev je avgusta skočil čez krov, vendar so ga rešili in nato prepeljali na zdravljenje.

Vsakdanje življenje na krovu USS Abraham Lincoln
Vsakdanje življenje na krovu USS Abraham Lincoln
FOTO: Profimedia

Osem pripadnikov ameriške mornarice z letalonosilke USS Abraham Lincoln je med dolgotrajno napotitvijo poskušalo storiti samomor, je v pismu ameriški senatorki Kirsten Gillibrand potrdil vršilec dolžnosti sekretarja ameriške mornarice Hung Cao.

"Od začetka napotitve Lincolna je bilo v celotni bojni skupini skupaj osem takšnih poskusov," je zapisal. V številko so vključeni člani posadke letalonosilke, letalskega krila, poveljstva bojne skupine in eskadrilje rušilcev ter posadke spremljevalnih ladij in vkrcanih letalskih eskadrilj, poročajo ameriški mediji.

Posadka Lincolna je bila na morju kar 286 dni, čeprav naj bi se napotitev končala že maja. Domov se je vrnila 1. septembra, ko je ladja prispela v tajsko letoviško mesto. Napotitev je bila podaljšana zaradi še vedno trajajoče vojne.

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Vse slabše duševno zdravje, poskusi skoka z ladje

Avgusta so ameriški vojaški mediji poročali o vse slabšem duševnem stanju mornarjev in več poskusih skoka z ladje. Marca so člani posadke preprečili, da bi eden od mornarjev skočil čez krov, avgusta pa je enemu izmed njih to uspelo. Mornar je preživel, prejel zdravniško pomoč in bil nato premeščen z ladje.

Vsakdanje življenje na krovu USS Abraham Lincoln
Vsakdanje življenje na krovu USS Abraham Lincoln
FOTO: Profimedia

Poročila so opozorila tudi na druge težave, med drugim plesen v ladijskih tuših ter pomanjkanje hrane, mila in drugih osnovnih potrebščin. Cao je potrdil, da je bilo zaradi vzdrževanja zalog začasno zmanjšano število glavnih jedi z dveh na eno, vendar je poudaril, da so mornarji vsak dan dobili štiri prehransko uravnotežene obroke. Priznal je tudi zamude pri dobavi nekaterih potrebščin.

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Hegseth o napačnem prikazovanju stanja

Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je poročanje o razmerah na ladji avgusta zavrnil kot napačno prikazovanje dejanskega stanja. Senatorka Gillibrand pa je dejala, da so se navedbe o slabih razmerah izkazale za resne in da bi morala vlada bolje poskrbeti za pripadnike vojske. Ameriška mornarica je medtem sporočila, da je zelo zavezana zdravju, dobremu počutju in morali svojih mornarjev.

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USS Abraham Lincoln posadka stiske težave letalonosilka zda

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KOMENTARJI10

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myomy
24. 09. 2026 11.43
... in ti bi se radi borili proti Hutijem?
Odgovori
0 0
Slash
24. 09. 2026 11.37
Bravo junaki! Svaka čast za izredni pogum in vsa junaštva na ladji!
Odgovori
-1
2 3
Saul Goodman
24. 09. 2026 11.36
Ne moreš vrjet kako so eni weak. Kako lahko takšni slabiči sploh v mornarico pridejo....
Odgovori
+2
2 0
exeskim
24. 09. 2026 11.32
Bo kakšen film o tem? Prav željni smo občudovanja njihovih junaštev in superiorne opreme, ki ji ni para.
Odgovori
+2
3 1
Letnik 1964
24. 09. 2026 11.30
kaj bi bilo šele če bi bila vojna...ta prava...z enakovrednim nasprotnikom...in bi bili ogroženi vsak dan...
Odgovori
+3
4 1
lokson
24. 09. 2026 11.18
DIE osebki. Pri nas so tudi v duševni stiski, ko morajo zjutraj sklece delat. Permisivneži nesposobni.
Odgovori
+0
2 2
Big M
24. 09. 2026 11.24
Lep pozdrav stric Loxi 👋
Odgovori
-1
0 1
SpamEx
24. 09. 2026 11.15
Mal narcisu Boratu podobn
Odgovori
+0
2 2
vlahov
24. 09. 2026 11.13
Malo poglejte Ukro vojake . Če jih je še kaj .
Odgovori
+4
5 1
xxman.y
24. 09. 2026 11.33
Dovolj da rusi že 5 let ne morejo nikamor.
Odgovori
0 0
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