286 dni na morju: osem članov posadke v hudi duševni stiski

Osem pripadnikov ameriške mornarice z letalonosilke USS Abraham Lincoln je med dolgotrajno napotitvijo poskušalo storiti samomor, je v pismu ameriški senatorki Kirsten Gillibrand potrdil vršilec dolžnosti sekretarja ameriške mornarice Hung Cao.
"Od začetka napotitve Lincolna je bilo v celotni bojni skupini skupaj osem takšnih poskusov," je zapisal. V številko so vključeni člani posadke letalonosilke, letalskega krila, poveljstva bojne skupine in eskadrilje rušilcev ter posadke spremljevalnih ladij in vkrcanih letalskih eskadrilj, poročajo ameriški mediji.
Posadka Lincolna je bila na morju kar 286 dni, čeprav naj bi se napotitev končala že maja. Domov se je vrnila 1. septembra, ko je ladja prispela v tajsko letoviško mesto. Napotitev je bila podaljšana zaradi še vedno trajajoče vojne.
Vse slabše duševno zdravje, poskusi skoka z ladje
Avgusta so ameriški vojaški mediji poročali o vse slabšem duševnem stanju mornarjev in več poskusih skoka z ladje. Marca so člani posadke preprečili, da bi eden od mornarjev skočil čez krov, avgusta pa je enemu izmed njih to uspelo. Mornar je preživel, prejel zdravniško pomoč in bil nato premeščen z ladje.
Poročila so opozorila tudi na druge težave, med drugim plesen v ladijskih tuših ter pomanjkanje hrane, mila in drugih osnovnih potrebščin. Cao je potrdil, da je bilo zaradi vzdrževanja zalog začasno zmanjšano število glavnih jedi z dveh na eno, vendar je poudaril, da so mornarji vsak dan dobili štiri prehransko uravnotežene obroke. Priznal je tudi zamude pri dobavi nekaterih potrebščin.
Hegseth o napačnem prikazovanju stanja
Ameriški obrambni minister Pete Hegseth je poročanje o razmerah na ladji avgusta zavrnil kot napačno prikazovanje dejanskega stanja. Senatorka Gillibrand pa je dejala, da so se navedbe o slabih razmerah izkazale za resne in da bi morala vlada bolje poskrbeti za pripadnike vojske. Ameriška mornarica je medtem sporočila, da je zelo zavezana zdravju, dobremu počutju in morali svojih mornarjev.
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