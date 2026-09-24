286 dni na morju: osem članov posadke v hudi duševni stiski

Osem pripadnikov ameriške mornarice z letalonosilke USS Abraham Lincoln je med dolgotrajno napotitvijo poskušalo storiti samomor, je v pismu ameriški senatorki Kirsten Gillibrand potrdil vršilec dolžnosti sekretarja ameriške mornarice Hung Cao.

"Od začetka napotitve Lincolna je bilo v celotni bojni skupini skupaj osem takšnih poskusov," je zapisal. V številko so vključeni člani posadke letalonosilke, letalskega krila, poveljstva bojne skupine in eskadrilje rušilcev ter posadke spremljevalnih ladij in vkrcanih letalskih eskadrilj, poročajo ameriški mediji.

Posadka Lincolna je bila na morju kar 286 dni, čeprav naj bi se napotitev končala že maja. Domov se je vrnila 1. septembra, ko je ladja prispela v tajsko letoviško mesto. Napotitev je bila podaljšana zaradi še vedno trajajoče vojne.