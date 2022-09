Osem dni po uničujočih poplavah našli truplo pogrešanega dečka

Policija je dečka našla približno 13 kilometrov od mesta, kjer ga je minuli četrtek odnesla voda, ko sta z materjo zapuščala svoj ujeti avtomobil. Tako kot številne druge so ju presenetili silovito deževje in nenadne poplave na območju ob Jadranskem morju.

V Markah je takrat v samo dveh urah padlo 400 litrov dežja na kvadratni meter, kar meteorologi označujejo kot fenomen t. i. vodne bombe. Takšna količina dežja namreč predstavlja tretjino ali celo polovico vseh pričakovanih letnih padavin v tej deželi. Močno deževje je sprožilo številne zemeljske plazove ter velike hudournike vode in blata, ki so opustošili več obalnih krajev v deželi.

Gmotna škoda je bila ogromna, še posebej na cestah in mostovih, prekinjene so bile številne električne in telekomunikacijske povezave, so poročali o "apokaliptičnih razmerah". V neurjih je bilo poškodovanih več kot 50 ljudi, italijanske oblasti pa so v deželi zato razglasile izredne razmere.

Po podatkih, ki jih je objavil italijanski nacionalni raziskovalni svet (CNR), je šlo za najintenzivnejšo nevihto v zadnjih desetih letih, ki jo je po vsej verjetnosti povzročila izjemna poletna vročina.