Osem dni ujet v betonski kletki, med izkopom 'veselo' klepetal z reševalci

Rušilna potresa, ki sta pred osmimi dnevi stresla Venezuelo, sta za seboj pustila opustošenje. Zrušile so se stanovanjske stavbe, trgovski centri in številna druga poslopja, močno poškodovano je bilo tudi tamkajšnje mednarodno letališče. Med uničenimi stavbami je tudi nakupovalno središče Galerias Playa Grande v Catia La Mar, v kleti katerega se je v času silovitega tresenja znašel Hernán Gil. Moški je v času potresov delal v majhni betonski kabini parkirišča ob nakupovalnem središču, prav ta pa je očitno poskrbela, da 140 ton ruševin, ki so se med potresi zgrmele k tlom, Gila ni pokončalo. V tej betonski kletki je moški ostal ujet skoraj 200 ur. Reševalne ekipe so ga sicer odkrile četrti dan po potresu, a so ga lahko na prosto varno potegnile šele osmi dan po potresu.

Zahtevno reševanje Hernana Gila FOTO: Profimedia

V reševanje je bilo vse od sobote, ko so pod ruševinami odkrili Gila, vpetih na stotine reševalcev. Na pomoč so priskočile tudi ekipe iz Venezuele, Čila, Kostarike, Salvadorja, Mehike, Portugalske in ZDA. Čilski gasilec, ki je sodeloval v akciji, je to označil za "najbolj zapleteno in tehnično zahtevno, s katero se je moral doslej spopasti". Ponoči so reševalne ekipe le uspele vzpostaviti vizualni stik s pokopanim moškim. Kot je razvidno s posnetkov, ki jih je posnel gasilec, je imel Gil poškodovano oko, na obrazu pa je imel poveznjeno masko, ki so mu jo reševalci pred tem uspeli predati skozi majhno luknjo. Maska ga je ščitila pred prahom in ostanki, ki so nastali med poskusi, da bi ga rešili. Kljub osmim dnem pod ruševinami je bil Gil po besedah Ricarda Ariasa iz kostariškega Rdečega križa v stabilnem stanju. Pred zadnjim delom reševalne akcije pa so mu dali vodo in ga priključili na intravensko infuzijo.

icon-chevron-right 1 5 icon-chevron-right Reševanje Hernana Gila Profimedia

Reševanje Hernana Gila Profimedia

Reševanje Hernana Gila Profimedia

Reševanje Hernana Gila Profimedia

Reševanje Hernana Gila Profimedia







