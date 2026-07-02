Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Osem dni ujet v betonski kletki, med izkopom 'veselo' klepetal z reševalci

Caracas, 02. 07. 2026 16.51 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
M.P.
Reševanje Hernana Gila

Iz Venezuele poročajo o še enem popotresnem čudežu. Medtem ko upanje, da bodo pod ruševinami našli morebitne preživele, z vsako uro vse hitreje umira, pa se pojavljajo tudi srčne in srečne zgodbe zapletenih reševanj. Po osmih dneh so reševalci zdaj izpod 140 ton ruševin nekdanjega nakupovalnega središča potegnili Hernána Gila. Reševalci moškega opisujejo kot "veselega" človeka, ki jih je med reševanjem spodbujal, se pogovarjal o svoji družini in o zahtevnem reševanju.

Rušilna potresa, ki sta pred osmimi dnevi stresla Venezuelo, sta za seboj pustila opustošenje. Zrušile so se stanovanjske stavbe, trgovski centri in številna druga poslopja, močno poškodovano je bilo tudi tamkajšnje mednarodno letališče.

Med uničenimi stavbami je tudi nakupovalno središče Galerias Playa Grande v Catia La Mar, v kleti katerega se je v času silovitega tresenja znašel Hernán Gil. Moški je v času potresov delal v majhni betonski kabini parkirišča ob nakupovalnem središču, prav ta pa je očitno poskrbela, da 140 ton ruševin, ki so se med potresi zgrmele k tlom, Gila ni pokončalo.

V tej betonski kletki je moški ostal ujet skoraj 200 ur. Reševalne ekipe so ga sicer odkrile četrti dan po potresu, a so ga lahko na prosto varno potegnile šele osmi dan po potresu.

Zahtevno reševanje Hernana Gila
Zahtevno reševanje Hernana Gila
FOTO: Profimedia

V reševanje je bilo vse od sobote, ko so pod ruševinami odkrili Gila, vpetih na stotine reševalcev. Na pomoč so priskočile tudi ekipe iz Venezuele, Čila, Kostarike, Salvadorja, Mehike, Portugalske in ZDA. Čilski gasilec, ki je sodeloval v akciji, je to označil za "najbolj zapleteno in tehnično zahtevno, s katero se je moral doslej spopasti".

Ponoči so reševalne ekipe le uspele vzpostaviti vizualni stik s pokopanim moškim. Kot je razvidno s posnetkov, ki jih je posnel gasilec, je imel Gil poškodovano oko, na obrazu pa je imel poveznjeno masko, ki so mu jo reševalci pred tem uspeli predati skozi majhno luknjo. Maska ga je ščitila pred prahom in ostanki, ki so nastali med poskusi, da bi ga rešili.

Kljub osmim dnem pod ruševinami je bil Gil po besedah Ricarda Ariasa iz kostariškega Rdečega križa v stabilnem stanju. Pred zadnjim delom reševalne akcije pa so mu dali vodo in ga priključili na intravensko infuzijo.

Marco Antonio Franco iz mehiškega Rdečega križa je medtem moškega opisal kot "veselega človeka". Povedal je, da je preživeli moške prosil za hidracijske napitke z določenimi okusi, ki jih ima rad. "Seveda smo mu ugodili," je povedal.

"Sam nas je spodbujal in nam prigovarjal, naj nadaljujemo. Prepoznal je člane naše ekipe in nas pozdravil z besedami: 'Kako lepo, da ste se vrnili in ste spet z mano'," je povedal Franco, ki je dodal, da je Gil med reševanjem s člani ekipe klepetal o svoji družini ter o zahtevnem reševanju.

V potresih, ki so 24. junija prizadeli Venezuelo, je po trenutnih podatkih umrlo skoraj 2300 ljudi. Več deset tisoč jih je še vedno pogrešanih.

Hernán Gil venezuela potres ruševina

23.000 napadov, a Iran še ni na kolenih: Teheran ohranja ključni adut

Nemško tožilstvo: Ukrajinske oblasti naročile sabotažo na Severnem toku

24ur.com 'Brat je s svojim telesom grel jamarko, nato po spominu narisal načrt jame'
24ur.com Po štirih dneh iz jame rešili 32-letno speleologinjo
24ur.com Po 178 urah izpod ruševin izvlekli 4-letno deklico
24ur.com Rešili so jih izpod ruševin, zdaj jih množično posvajajo
24ur.com 'Take tragedije se ti vtisnejo v spomin in se težko izbrišejo'
24ur.com V Turčiji izpod ruševin rešili mucka. Svojega reševalca ni želel zapustiti
24ur.com Rodila med ruševinami, po 29 urah rešili mamo z dvomesečno dojenčico
Priporoča
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
MasteRbee
02. 07. 2026 18.35
Ljudje se do statike obnašamo preveč neodgovorno. Marsikateri več stanovanjski objekt je slabo zgrajen in od posameznih stanovalcev prešteman po dolgem in počez.
Odgovori
+2
3 1
bibaleze
Portal
Sanjsko leto: Še tretja tekmovalka šova bo postala mamica
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Vse več žensk ziba po 40. letu: zakaj se starost prvorodk zvišuje?
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Njena dveletna hčerka je zbolela za rakom
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
Zapustili so Anglijo in se z otroki preselili na Bali: danes skoraj ne prižgejo televizije
zadovoljna
Portal
Najlepši poročni utrinki slovenskega para ganili sledilce
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Mesečni horoskop: Julij od škorpijonov zahteva pogum, strelcem pa prinaša pustolovščine
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Slovenka prevozila skoraj 3000 kilometrov po Črni gori: 'Takoj bi šla še enkrat'
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
Žena nogometaša, o kateri govorijo vsi
vizita
Portal
Znižuje holesterol, hrani črevesje in lajša zaprtje: sadje, ki je najboljši nadomestek za sladkarije
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Formula 3-2-1 za kurjenje maščob: ni treba trenirati bolj intenzivno, temveč pametneje
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Močni zavezniki proti tihemu morilcu: kaj so visoki trigliceridi in kako jih znižati
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
Uživanje olivnega olja: modna muha ali ključ do dolgoživosti?
cekin
Portal
'Živim s 350 evri na mesec in mi nič ne manjka': njena odločitev deli ljudi
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
5 ključnih vprašanj, o katerih se mora pogovoriti vsak par
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Koliko bi morali privarčevati glede na plačo? Pravila obstajajo – realnost pa je bolj zapletena
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
Na italijanski plaži vas lahko ena napaka stane tudi 5.000 evrov
moskisvet
Portal
Lara odvrgla zgornji del kopalk in se ohladila v jezeru
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
Vzpon in padec največjega goljufa v kolesarstvu
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Najbolj zaželeni moški na svetu: 31-letni milijarder znova samski
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
Je prekrivanje kamere na prenosniku sploh še smiselno?
dominvrt
Portal
Tako naredite več škode kot koristi
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Znaki, da imajo rastline preveč sonca – in kako jim pomagati
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Julij na vrtu: Kako zaščititi pridelek pred vročino in sušo
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
Najlepše cveti prav v poletnih mesecih
okusno
Portal
10 minut do najboljše poletne solate, kar jo boste kdaj jedli
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Največje napake pri pripravi bučk: zato so pogosto vodene
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Nizkokalorično živilo, ki bi ga morali jesti vse poletje
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
Kaj kuhati julija? 8 sezonskih receptov iz slovenskega vrta
voyo
Portal
Hrupna soseda
Ja, Chef!
Ja, Chef!
Truplo
Truplo
Cacau - okus ljubezni
Cacau - okus ljubezni
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1763