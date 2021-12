Osem let po odkritju zaklada na Mont Blancu polovica draguljev pripadla najditelju

Francoske oblasti so planinca, ki je škatlo draguljev predal policiji, kot to zahteva državna zakonodaja, so pohvalile, zdaj pa je za nagrado dobil tudi del zaklada. Druga polovica pa je po neuspešnem poskusu iskanja družine lastnika draguljev v Indiji pripadla lokalni oblasti v Chamonixu.

Dragulji so tako zdaj po besedah župana Chamonixa Erica Fournierja razdeljeni na dva enaka dela, vsak je vreden približno 150.000 evrov vsak.

Na gori Mont Blanc sta sicer v preteklosti strmoglavili dve letali. Prvo je strmoglavilo leta 1950, v nesreči pa je umrlo 48 oseb. 16 let kasneje pa je na tem območju strmoglavilo tudi letalo indijskega nacionalnega prevoznika, ki je imelo na krovu 117 oseb. Oblasti verjamejo, da je škatla z dragulji pripadala potniku, ki je potoval s slednjim letalom.

Od takrat so na gori odkrili več človeških ostankov in prtljago oseb na krovu. Leta 2012 so na primer odkrili torbo z diplomatsko pošto iz Indije. V torbi so bili tudi časopisi, koledarji in osebno pismo iz leta 1966. Med umrlimi v nesreči iz leta 1966 je bil tudi fizik, znan kot "oče" indijskega jedrskega programa, Homi J. Bhabha.