Osem ljudi ubitih v streljanju v Južni Afriki

Dodala je, da sta napadalca "naključno streljala na goste", pri čemer sta jih osem ubila, tri pa ranila. Med umrlimi je tudi lastnik hiše in slavljenec, ranjeni pa so bili prepeljani v bolnišnico, kjer so borijo za njihova življenja, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Incident se je zgodil v nedeljo med 17.15 in 17.30 po lokalnem času v okrožju Kwazakele v Gqeberhi. "Lastnik hiše je praznoval rojstni dan, ko sta na dvorišče vstopila dva neznana strelca in začela streljati na goste," je sporočila Policija.

Policija je začela preiskavo dogodka, storilca pa sta na begu. Motiv za napad za zdaj ni znan, prav tako pa policija še ni identificirala žrtev.

"Te žrtve so ubili kriminalci in ne bomo odnehali, dokler ne bomo izvedeli, kaj se je zgodilo in kdo je odgovoren za ta brezčuten in hladnokrven napad," je dejala vodja policije v provinci Eastern Cape Nomthetheleli Mene.

V Južni Afriki, ki ima eno najvišjih stopenj umorov na svetu, so strelski napadi sicer pogosti. Julija lani je v streljanju v baru v okrožju Soweto pri Johannesburgu umrlo okoli 15 ljudi. Mesec dni prej je zaradi zastrupitve v sumljivih okoliščinah umrlo 21 mladih ljudi v nočnem klubu v mestu East London.