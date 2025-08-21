Mladoletniki prek aplikacije za zmenke moške zvabili v past

Žrtve mladoletne tolpe so bile stare 23, 46 in 48 let. Napadene so bile v prvih dneh julija, dva celo v roku manj kot ene ure, izhaja iz sporočil zagrebške policijske uprave.

Vse se je začelo s sporočili na družbenih omrežjih, osmerica mladoletnikov je moške zvabila na zmenek, tam pa so jih napadli, jih tepli in jim nato ukradli denar, dokumente in mobilne telefone.

"Mladoletniki so osumljeni, da so v začetku julija na območju Vrbovca v treh primerih storili tri kazniva dejanja ropa zoper tri moške, stare 23, 46 in 48 let. Po predhodnem dogovoru so prek družbenega omrežja stopili v stik z oškodovanci, nakar so se z njimi sestali na predhodno dogovorjeni lokaciji, kjer so jih fizično napadli in jim ukradli mobilne telefone, denar in dokumente. V teh incidentih je bil 23-letnik lažje poškodovan, moška, stara 46 in 48 let, pa huje," piše v uradni izjavi zagrebške policijske uprave.

Policija prav tako sumi, da so isti mladoletniki konec junija v past zvabili tudi 22-letnika in ga tako surovo pretepli, da je dobil težke poškodbe, poroča Net.hr.