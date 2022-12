Osem najstnic, starih med 13 in 16 let, obtoženih umora 59-letnika

Skupina mimoidočih je poklicala reševalno službo, potem ko je v nedeljo malo po polnoči našla moškega z vbodnimi ranami, je novinarjem povedal detektiv torontske policije Terry Browne.

Žrtev, ki je v času napada živela v zavetišču za brezdomce, se je tja preselila šele pred kratkim, kasneje pa je v bolnišnici umrla.

V bližini kraja napada so bila aretirana dekleta, katerih identiteta je v skladu s kanadsko zakonodajo zaščitena, zaseženo jim je bilo tudi več kosov orožja. Spoznale so se prek družbenih omrežij, tri od njih pa so že prej imele stike s policijo, je povedal detektiv Browne.

"Ne vemo, kako ali zakaj so se tistega večera srečale in zakaj je bil cilj napada ravno središče Toronta," še izpostavlja. Dodal je, da naj bi bila dekleta sicer istega večera že vpletena v drug prepir.

Oglasila se je tudi ženska, ki je bila v času napada z žrtvijo. Za CBC Toronto je povedala, da so dekleta želela vzeti steklenico alkohola, ki jo je imela pri sebi, 59-letnik pa ji je stopil v bran. Takrat so ga po njenih besedah najstnice napadle s pestmi ter ga zabodle v trebuh. "Zaščitil me je," je novinarju povedala sogovornica. "Nisem vedela, da imajo nož. Bila sem prestrašena," je še dejala in pojasnila, da je po napadu poiskala zatočišče v zavetišču.

Župan Toronta John Tory je ob tem povedal, da ga "izjemno skrbi nizka starost obtoženih in število ljudi, ki so bili vpleteni v ta umor". Dodal je, da ga je primer "globoko vznemiril" in da je v mislih z bližnjimi umrlega.