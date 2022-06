Osem ur v razbeljenem minibusu usodnih za štiriletno deklico

Kot je pojasnila, je glavna naloga voznika, da otroke varno pripelje na cilj, ker pa lahko med vožnjo pride do težav, mora biti z otroki vedno vsaj en pedagoški delavec.Po njenem mnenju največjo odgovornost za tragedijo nosi oseba, ki je dovolila, da majhni otroci brez spremstva potujejo v vrtčevskem minibusu. Prav tako se je zdi nenavadno, da vzgojiteljice niso opazile, da deklice ni v učilnici.

Madžarski mediji še poročajo, da je voznik minibusa močno pretresen in se zdravi v psihiatrični bolnišnici. Lokalni prebivalci se bojijo, da bo storil samomor.

Te dni smo poročali o podobnem primeru iz Umaga, ki pa se je k sreči končal brez posledic. Na vroč poletni dan, ko so v Umagu izmerili 30 stopinj Celzija, so gasilci in policisti prejeli obvestilo o dojenčku, ki so ga starši pustili samega v zaklenjenem avtomobilu. Sedemmesečno deklico so uspešno rešili, k sreči pa ni utrpela poškodb. Ko so gasilci že zaključili intervencijo, so se pojavili sorodniki deklice - neuradno mama, dedek in babica - ki so, medtem ko je bila deklica sama v vročem vozilu, v otroškem vozičku sprehajali psa.