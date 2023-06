Osemletna prepoved kandidature za Bolsonara

Nekdanjega brazilska predsednika Jaira Bolsonara so spoznali za krivega zlorabe položaja pred lanskimi predsedniškimi volitvami, poroča BBC. Obtožen je bil spodkopavanja brazilske demokracije z lažnimi trditvami, da so uporabljene elektronske glasovnice ranljive za vdore in goljufije.

Zaradi tega je vrhovno volilno sodišče Bolsonaru izdalo prepoved kandidiranja za funkcijo do leta 2030. Štirje od sedmih sodnikov brazilskega vrhovnega volilnega sodišča TSE so glasovali za suspendiranje Bolsonara, eden je nasprotoval ideji, dva pa še nista glasovala, kar pomeni, da bo do končne sodbe morda trajalo še nekaj časa, poroča Deutsche Welle.

Bolsonarovi odvetniki naj bi se na sodbo pritožili, saj trdijo, da izjave nekdanjega predsednika niso imele nobenega vpliva na volilni rezultat. Tudi poraženec zadnjih volitev v Braziliji je sicer predhodno že dejal, da se namerava pritožiti na odločitev vrhovnega sodišča, če bo TSE glasoval za prepoved možnosti kandidiranja.