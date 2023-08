Osemletnega dečka posrkalo v odtok bazena

Po prvih podatkih je deček padel v bazen, ko se je začelo praznjenje in čiščenje, preiskovalci pa zdaj ugotavljajo, ali se je Stephan ravno potapljal v bazenu in preslišal opozorilo ali je res padel v vodo in zakaj so upravitelji sploh zagnali čistilni sistem, če je bilo še vedno veliko gostov okoli bazena. Državni tožilec je odredil pregled delovanja drenažnega sistema v termah, po poročanju italijanske tiskovne agencije ANSA pa bi lahko osumljence obtožili uboja iz malomarnosti.

Obsežno reševanje

Na kraj dogodka je prispelo 118 reševalnih služb in gasilcev. Gasilci so v prvih sekundah poskušali storiti vse, da bi dosegli otroka, pri čemer so uporabili celo vrvi in kavlje, da bi odstranili del odtoka. Vendar je bil pritisk v ceveh premočan, nemogoče pa je bilo izvleči dečka, poroča Corriere della Sera.

Kljub trudu je bilo upanje vedno manjše. Ko so obupali nad tem, da bi deček morda še bil živ, so potrebovali še dve uri, da so njegovo truplo izvlekli, starši pa so vse skupaj lahko le nemočno opazovali.