Osemletni deček umrl, potem ko je moral prespati na mrzlih tleh garaže

Odkar se je konec septembra začelo sojenje Valvi, so šolski uradniki povedali, da so linije služb za zaščito otrok preplavili s prijavami zlorab. Ni jasno, zakaj otroci po številnih domnevnih prijavah niso bili odvzeti iz varstva Valve. Zubko-Valva je vložila tožbo zaradi povzročitve smrti iz malomarnosti proti delavcem šole in službam za zaščito otrok, češ da so bili njeni obupani klici na pomoč in trpljenje otrok grobo prezrti, poroča The Independent.

Tudi ravnatelj šole je prejšnji teden pričal, da so otroci pogosto prihajali v šolo z opraskanimi obrazi, rdečimi in hladnimi lici na otip ter pokriti z iztrebki in urinom.

Thomasova učiteljica Michelle Cagliano , ki je v ponedeljek pričala na okrožnem sodišču v Suffolku, se je v solzah spominjala, kako je dečku, ki je bil tako podhranjen, da je jedel drobtine s šolskih tal, dajala prigrizke in upala, da Pollina ne bo izvedela in se otrokom maščevala.

Pollina naj bi Valvi, ki je bil tisti večer v službi, poslala videoposnetke Thomasa, kako leži na mrazu in zmrzuje, je poročala lokalna novinarka Lisa Finn na portalu Patch, potem ko je bil par leta 2018 obtožen. Ko so naslednje jutro prišli reševalci, je bilo zunaj 7,2 stopinje Celzija pod lediščem, Thomasa pa so našli golega, brez odej in s trenirko do kolen.

Grozljiv obseg zlorab, ki naj bi jih bili Thomas in njegova brata deležni, je zdaj v celoti razviden v sodnem postopku za umor. Nekdanji policist in njegova nekdanja zaročenka, 45-letna Angela Pollina , sta obtožena, da sta Thomasa zaklenila v neogrevano garažo svoje hiše na Long Islandu v New Yorku in ga pustila zmrzniti do smrti.

Potem ko so Michaelu Valvi leta 2017 dodelili skrbništvo nad njegovimi tremi otroki, Anthonyjem , Thomasom in Andrewom , se je njihova mati Justyna Zubko-Valva močno borila proti tej odločitvi. Dokumentirala je modrice na telesih svojih otrok in objavljala videoposnetke, na katerih otroci pravijo, da ne smejo reči, da jo pogrešajo.

Thomas Valva je bil pred smrtjo shujšan

Cagliano, ki je poučevala drugi razred na osnovni šoli East Moriches, ki ga je obiskoval Thomas, je pričala v ponedeljek, ko se je sojenje proti Valvi nadaljevalo. Valvi in Pollini se sicer sodi ločeno.

Povedala je, da je bil Thomas tako pogosto lačen, da se je odločila, da bo vsakič, ko bo prosil za hrano, to zabeležila v dnevnik, navaja New York Post. Pogosto mu je dajala prigrizke in ga pošiljala v jedilnico, vendar se je pozneje soočila z neodobravanjem Polline, ki naj bi dejala, da je Thomas manipulativen in lažnivec.

"Bil je tako suh," je dejala Cagliano, ko je zadrževala solze.

Na sodišču se tako Cagliano spominja, kako si je fant leta 2018 umazal hlače, zato mu je dala hruško in kreker, kar pa je pri Pollini sprožilo bes.

Pričevanje je sledilo pričanju ravnatelja šole Edwarda Schneyerja prejšnji teden.

Schneyer je povedal, da je bil Thomas zelo shujšan in da je njegov, takrat 10-letni brat, v šolo prihajal umazan od urina in iztrebkov: "Odločili smo se, da zadevo prijavimo." Prijave pa so privedle le do obtožb Valve, da šolski uslužbenci nadlegujejo njegovo družino.

Ko so se umazali, so morali spati na tleh

V skladu z obtožnico iz leta 2020 je agencija Patch poročala, da so otroci spali v sobi, ki ni imela dostopa do kopalnice. Vsakič, ko so se umazali, so bili kaznovani tako, da so morali spati na tleh brez odej ali blazin, so navedli tožilci.

Pomočnik okrožnega tožilstva v okrožju Suffolk je povedal, da je bil posnet tudi videoposnetek Thomasa, ki se je tresel na hladnih tleh.

Thomasovo telo je imelo ob najdbi 24,4 stopinje Celzija

Ko so reševalci prispeli na dom, so našli Thomasovo telo, ki pa ni kazalo znakov življenja. Na sebi je imel le trenirko, ki je bila spuščena pod kolena. Ko so mu reševalci poskušali povrniti pulz, Valva po poročanju portala Patch menda ni pokazal čustev.

Njegova telesna temperatura je znašala 24,4 stopinje, še isti dan pa je v bolnišnici umrl zaradi odpovedi organov.

Glede na obtožnico iz leta 2020 si je Pollina urejela lase, ko so reševalci prispeli na dom, v bolnišnico pa je prišla šele 45 minut pozneje. Ko so Valvo vprašali, kako se je počutil v tej situaciji, je domnevno dejal, da je doživel že bolj stresne okoliščine, je poročal portal Patch.

Po Thomasovi smrti naj bi Valva skušal izbrisati obremenilne videoposnetke zlorabe na svojem telefonu, vendar so oblasti uspele dokaze prej pridobiti.