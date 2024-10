Osemletnik izginil brez sledi, dve leti tega ni nihče opazil

Primer je povzročil val ogorčenja med prebivalci Irske. Tudi irski premier Simon Harris je izrazil globoko zaskrbljenost in obžalovanje, da je lahko otrok izginil, ne da bi to kdorkoli opazil. "Nekaj je šlo strašno narobe," je dejal in dodal: "Ta otrok je bil strašno zapostavljen."

Kyran Durnin in njegova mati sta bila kot pogrešana prijavljena 30. avgusta letos – in to potem, ko naj bi ju nazadnje opazili poleti 2022. Medtem ko so mamo kmalu našli, ni bilo mogoče najti nobene informacije o tem, kje je deček.

Tudi ministrica za pravosodje, Helen McEntee, je dogodek označila za "strašnega" in poudarila, da morajo biti vse morebitne napake temeljito preiskane. Primer namreč odpira številna vprašanja o možnih sistemskih napakah v zaščiti otrok in varstvu ranljivih oseb. Oblasti si prizadevajo, da bi razjasnile, kako je lahko izginotje dečka ostalo neopaženo skoraj dve leti in kdo nosi odgovornost za ta tragičen dogodek.

Ni sicer znano, katero šolo je Kyran obiskoval – če jo je sploh obiskoval. Če je umrl pred dvema letoma, pri šestih letih, je povsem mogoče, da morda nikoli ni bil vpisan v šolo. Če je bil vpisan v šolo, je sicer splošno pravilo, da šola obvesti Tuslo (irsko agencijo za zaščito otrok), če otrok v enem šolskem letu manjka 20 dni, saj zakon zahteva, da so otroci, stari med šest in 16 let, vključeni v izobraževanje.

Ko šola obvesti Tuslo, da je otrok izostajal iz šole, lahko svetovalec obišče družino in preveri, če lahko nudijo pomoč ali podporo. Tusla sicer pravi, da bo pravno ukrepala le v izjemnih primerih, če je to edini način, da se zaščiti otrokova pravica do izobraževanja. V Tusli so potrdili, da so družino obravnavali, ne razkrivajo pa, zakaj.