Osemmesečna Indi je umrla

Starša osemmesečne Indi Gregory , ki je trpela za neozdravljivo mitohondrijsko boleznijo, sta nasprotovala zdravnikom v nottinghamski bolnišnici, ki so menili, da bi morali deklico odklopiti z aparatov, ki so jo ohranjali pri življenju. Zdravniki so trdili, da bi bilo nadaljnje zdravljenje za deklico boleče in ne bi imelo učinka. Oktobra jim je pritrdilo tudi sodišče, staršema pa po sodni poti odločitve ni uspelo razveljaviti.

Pri tem je pojasnila, da so odločitev sprejeli na zahtevo odvetnikov staršev in dodala, da je Rim ponudil kritje stroškov otrokovega zdravljenja. Do premestitve sicer ni prišlo, saj je sodnik višjega britanskega sodišča zavrnil dovoljenje za premestitev, češ da to ne bi bilo v otrokovem najboljšem interesu.

"Britanski sistem javnega zdravstva in sodišča ji niso vzeli le možnosti, da bi živela dlje, ampak so ji vzeli tudi dostojanstvo, da bi umrla v družinskem domu," sta danes sporočila starša in dodala, da sta jezna, strta in osramočena.

Italijanska premierka Georgia Meloni je medtem izrekla sožalje staršema deklice. "Naredili smo vse, kar smo lahko, vse, kar je bilo mogoče. Žal pa to ni bilo dovolj. Srečno pot, mala Indi," je dodala.