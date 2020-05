Oskrbnico živali v avstralskem živalskem vrtu med čiščenjem kletke napadla leva

Med čiščenjem kletke v živalskem vrtu Shoalhaven, ki se nahaja v avstralski zvezni državi Novi Južni Wales, sta dva leva napadla oskrbnico Jennifer Brown . Pri tem sta jo v napadu, ki ga je eden izmed reševalcev opisal kot "izredno brutalnega", ugriznila v glavo in vrat. S helikopterjem so jo prepeljali v sydneyjsko bolnišnico St. George, kjer je še vedno v kritičnem stanju. Živalski vrt je bil za obiskovalce zaprt zaradi epidemije novega koronavirusa.

Reševalci so ob posredovanju morali vstopiti v kletko, da bi pomagali Brownovi, ki je bila ob njihovem prihodu ob nezavesti. Faye Stockmen, reševalka, je dejala, da je bila to ena izmed najtežjih intervencij, ki jih je izkusila v karieri. "Biti prvi, ki mora vstopiti v kletko po napadu, je bilo strašljivo – dobesedno smo morali vstopiti v levji brlog,"je dejala Stockmenova.

Višji policijski inšpektor Greg Mooreje povedal, da so sceno zavarovali kmalu po napadu in da leva ljudem ne predstavljata nadaljnje nevarnosti. Ko so ga vprašali, če bosta zaradi napada uspavana, je dejal, da je prezgodaj delati zaključke, saj mora policija še ugotoviti, kaj se je zgodilo. "Na srečo so napadi levov zelo redki. Potrudili se bomo, da živalske vrtove naredimo varnejše za oskrbnike,"je še dodal.

To pa ni prvi napad v tem živalskem vrtu. Leta 2014 je krokodil dreserja med hranjenjem vpričo šolarjev zvlekel v vodo. Na srečo ga pri tem ni huje poškodoval.