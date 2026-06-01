Tujina

Osli kot 'most v terapevtskem procesu'

Pariz, 01. 06. 2026 08.30 pred 1 uro 2 min branja 2

Avtor:
Ne.M.
Terapija z osli

Francoska psihiatrična bolnišnica uvaja inovativen terapevtski pristop, kjer pacienti z duševnimi motnjami prek stika z osli pridobivajo zaupanje in si lajšajo stiske v procesu okrevanja.

V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza izvajajo edinstven program terapije z osli, ki pacientom z duševnimi težavami pomaga pri okrevanju, poroča AP News. V mirnem okolju nekdanje kmetije pacienti osle sprehajajo, zanje skrbijo in z njimi vzpostavljajo stik. Dejavnosti jim prinašajo občutek sprostitve, zmanjšujejo stres in jim pomagajo za nekaj časa odmisliti skrbi.

"Ko jemlješ zdravila, ki ti pomagajo, da se umiriš in sprostiš ... je učinek pravzaprav zelo podoben," je povedala 60-letna pacientka Nathalie. Zaradi varovanja zasebnosti so pacienti navedeni le z imeni. "Temu bi rekla kar živalsko zdravilo," je dodala: "Prinaša olajšanje. Za nekaj časa prenehaš razmišljati o vseh svojih skrbeh."

52-letni Jerome je povedal, da program pomaga zmanjšati osamljenost: "Pogovor z ljudmi, sodelovanje v dejavnostih, ki jih običajno ne bi počel, mi pomaga v vsakdanjem življenju."

Pacienti se srečanj udeležujejo brezplačno kot del svojega zdravljenja, ki ga financira francoski javni zdravstveni sistem. Udeleženci običajno dobijo enega od oslov – Nona, Pitouja, Oscarja, Manola ali Malrauxa. Sčasoma se med njimi razvije vez.

'So čustvene gobice'

Ermelinda Hadey, medicinska sestra in soustanoviteljica enote za terapijo z živalmi, in Francois Hadey, skrbnik oslov in soustanovitelj enote.
Ermelinda Hadey, medicinska sestra in soustanoviteljica enote za terapijo z živalmi, in Francois Hadey, skrbnik oslov in soustanovitelj enote.
FOTO: AP

Medicinska sestra na oddelku za terapijo z živalmi Audrey Seffar pojasnjuje, da je bil Nathaliejin napredek že po nekaj srečanjih zelo opazen. "Na začetku sploh ni želela zapustiti vozička. Toda postopoma ji je ob spodbudi uspelo," je dejala in dodala: "Žival deluje kot posrednik oziroma most v terapevtskem procesu. To je nekaj posebnega – da je danes lahko zapustila voziček in stala ob svojem oslu."

Seanse so zasnovane kot terapevtska pomoč ljudem, ki živijo z anksioznostjo, depresijo, avtizmom, shizofrenijo ali drugimi stanji. Pomagajo lahko izboljšati čustveno regulacijo, komunikacijo, socialno interakcijo in samozavest. "Ne nadomesti zdravnika ali zdravniškega recepta, lahko pa pacientom pomaga ponovno pridobiti samozavest in občutek lastne vrednosti," je dejal vodja projekta in soustanovitelj Francois Hadey.

"Osel je zelo inteligenten. Stvari razume zelo hitro, vendar mu je treba razlagati počasi," je še dejal Hadley. "Osli so mirne, spokojne živali, ki so si običajno blizu z ljudmi. Ko so enkrat vključeni v te interakcije, se zelo dobro povežejo s pacienti. So čustvene gobice," je še pojasnil Hadley.

KOMENTARJI2

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

galeon
01. 06. 2026 10.54
Jaz sem tud na Maldivih pridobival zaupane s plavanji z morskimi psi. Pa tako lepo se pustijo božat.
Roadkill
01. 06. 2026 10.37
oslički so zlati
