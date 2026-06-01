Osli kot 'most v terapevtskem procesu'

V psihiatrični bolnišnici blizu Pariza izvajajo edinstven program terapije z osli, ki pacientom z duševnimi težavami pomaga pri okrevanju, poroča AP News. V mirnem okolju nekdanje kmetije pacienti osle sprehajajo, zanje skrbijo in z njimi vzpostavljajo stik. Dejavnosti jim prinašajo občutek sprostitve, zmanjšujejo stres in jim pomagajo za nekaj časa odmisliti skrbi.

"Ko jemlješ zdravila, ki ti pomagajo, da se umiriš in sprostiš ... je učinek pravzaprav zelo podoben," je povedala 60-letna pacientka Nathalie. Zaradi varovanja zasebnosti so pacienti navedeni le z imeni. "Temu bi rekla kar živalsko zdravilo," je dodala: "Prinaša olajšanje. Za nekaj časa prenehaš razmišljati o vseh svojih skrbeh."

52-letni Jerome je povedal, da program pomaga zmanjšati osamljenost: "Pogovor z ljudmi, sodelovanje v dejavnostih, ki jih običajno ne bi počel, mi pomaga v vsakdanjem življenju."

Pacienti se srečanj udeležujejo brezplačno kot del svojega zdravljenja, ki ga financira francoski javni zdravstveni sistem. Udeleženci običajno dobijo enega od oslov – Nona, Pitouja, Oscarja, Manola ali Malrauxa. Sčasoma se med njimi razvije vez.